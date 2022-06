«Si bien no es una campaña propia de Zárate, el PJ local muestra su voluntad de poder»

A finales de la semana pasada el Partido Justicialista salió a colocar carteles en la vía pública con la leyenda, “Hay 2023”, con el propio escudo del PJ.

En principio, el presidente del Concejo Deliberante y actual presidente del Partido Justicialista, Leandro Matilla, salió a hacerse cargo y reconocer la colocación de estos carteles como una campaña oficial partidaria. “Si bien no es una campaña propia de Zárate, acá el PJ local salió a mostrar su voluntad. Es una campaña oficial, no la desconocemos, y nos llena de orgullo exteriorizar la voluntad de los compañeros y compañeras de Zárate y Lima que están pidiendo un partido activo y protagonista y que tenga intenciones de ocupar espacios de poder”, comentó Matilla.

En este sentido, reconoció que generó incomodidad en otros sectores políticos del Frente de Todos, “yo creo que la política no ensucia”, en relación a los carteles y a la actitud del propio Ejecutivo municipal de sacar los carteles de los postes de luz.

Estos carteles fueron puestos con el aval del PJ el día viernes y para el domingo ya los habían retirado con cuadrillas municipales. “Hay una ordenanza que nos hacen llegar relacionada a las propagandas electorales y la prohibición de hacer campaña fuera de los cronogramas, pero creemos que esta no es una campaña electoral; ya que falta un año y medio. Lo cierto es que estamos convencidos de que debemos exteriorizar la voluntad de los afiliados del PJ. Y en cuanto a carteles en la vía pública, está lleno de avisos publicitarios y políticos. O carteles de partidos políticos que no los han retirado de la última elección. Por lo tanto, por algún motivo al Ejecutivo municipal le hizo demasiado ruido la colocación de estos carteles y con una celeridad asombrosa, los retiró”, evaluó Matilla. “Quisimos compartir que el peronismo zarateño buscará para el 2023 ser una alternativa de gobierno”, concluyó el presidente del PJ.

Como corolario de este episodio que profundiza la tensión política entre Nuevo Zárate, el partido del intendente Cáffaro, y el Partido Justicialista dentro del Frente de Todos; Matilla confirmó que el municipio retiró los carteles pero nos los ha devuelto.

Por último, confirmó que como presidente del HCD no había invitado al acto oficial del 25 de Mayo.

