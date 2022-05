Municipio buscará alternativas para financiar el Camino de Circunvalación

A mediados del 2014 el municipio anunció la construcción de un proyecto estratégico para la ciudad: una vía de circunvalación. Se trata de un proyecto ambicioso en la zona oeste de la ciudad dado que esta arteria descomprimiría aquel sector, el único en el cual Zárate puede crecer demográficamente. Además traería la solución de fondo para las más de 200 familias que aún siguen viviendo debajo de las líneas de alta tensión en barrio 6 de Agosto y Agua y Energía.

El anuncio fue que el Ministerio de Planificación, en su momento a cargo de Julio De Vido, iba a realizar la obra de soterramiento de cables de alta tensión con fondos no reintegrables y que el Municipio iba a destinar los 50 millones de pesos otorgados por esa cartera nacional a la construcción de una avenida que deje fuera de peligro a los habitantes de los barrios mencionados. Por lo tanto el proyecto, tanto social como arquitectónicamente, cerraba por todos lados; sin embargo el primer problema que tuvo la obra, en la cual se montó un importante obrador que sigue estando sobre Antártida Argentina, fue la falta de fondos del gobierno.

Por otro lado, existe un expediente judicial que “apura” al Ejecutivo municipal para resolver el problema de estas 200 familias que siguen viviendo peligrosamente debajo de las líneas de alta tensión.

Pese a las desventuras que tuvo la obra, el Ejecutivo municipal no la descartó y ahora confirmó que buscarán tener un nuevo financiamiento de algún organismo internacional y ser el propio municipio quien aporte dinero para costear parte de este millonario proyecto.

Estas gestiones todavía no se encarrilaron por el buen camino y por el momento no hay novedades respecto a la concreción de este proyecto.

La obra

La nueva vía de circunvalación iba a unir la avenida Santa Fe hasta calle Larrea a lo largo de cinco kilómetros. En el eje Norte- Sur esta nueva ruta, de doble mano, iba a pasar por Antártida Argentina mediante un puente, a la altura de la Calle 38. Cruzaría por el límite oeste del barrio “Agua y Energía” y llegaría al cruce con Antártida Argentina. Luego continuaría bordeando los barrios 6 de Agosto, Orsi y Negri para que, justamente y en este tramo, dar la solución de fondo al problema de las líneas de alta tensión. Luego en la calle Rómulo Noya se construiría una rotonda y otra sobre avenida Mitre. A la par, el Municipio todavía está terminando de construir el puente sobrenivel en la calle Pividal. Allí se terminaría de diagramar una vía de doble mano que abrirá el Parque Urbano Fase 1 con la avenida de Circunvalación, completando el tejido vial en esta zona. Como corolario, el camino de circunvalación seguiría hacia el sur y en la calle Bernardo de Irigoyen dibujaría otra rotonda para confluir en calle Larrea.

Expropiación de tierras

En el marco de la ordenanza 4464, los ediles avalaron la expropiación de tierras pedidas por el municipio para construir esta avenida de circunvalación.

Se trata de una superficie de “servidumbre” donde pasará esta arteria, avanzada en la planificación pero aún sin financiamiento. Estas fueron las últimas novedades que registró el proyecto.

Para que el Municipio adquiera estas tierras y pasen a considerarse “de utilidad pública” debía ratificar la expropiación de estas parcelas el Concejo Deliberante y así lo hizo en las últimas sesiones ordinarias del cuerpo en diciembre pasado.

El municipio la sigue manteniendo

La secretaría de Servicios Públicos municipal sigue manteniendo la obra, desmalezando y marcando la arteria a la espera de que se consiga el financiamiento y el proyecto vuelva a iniciarse.

A principios de semana pasaron una retroexcavadora para demarcar el camino, apisonar la tierra y dejarlo listo como parte de los movimientos de suelo que se llevan a cabo antes del inicio de una obra.

