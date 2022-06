El Club de Leones de Zárate cumple 60 años

“Donde hay una necesidad, hay un León”, ese es uno de los lemas del Club de Leones local que en el día de hoy está conmemorando los 60 años de su “Carta Constitutiva”, que les valió el reconocimiento de parte de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y por medio de la cual la agrupación local pasó a ser miembro internacional.

Hoy en día el Club de Leones representa mucho más que un grupo de vecinos movidos por la solidaridad y el anhelo de ayudar a sus vecinos y vecinas, ya que también condensa los valores éticos que guían sus actividades altruistas y que son el mensaje que intentan dar a la par de cada actividad solidaria.

La entidad cuenta con dos programas fundamentales a nivel local, su banco ortopédico y su programa “SigthFirst”.

Desde 1990 que tal programa, promovido por el Club de Leones Internacional, ha jugado un papel importante en ayudar a restaurar, mejorar, y preservar la visión de millones de personas en todo el mundo.

A nivel local, desde el año 2002, el Club de Leones local comenzó con el pesquisamiento visual, en las escuelas públicas de Zárate y Lima incluyendo las escuelas rurales de la zona. Mediante profesionales oftalmológicos se visita escuelas, se revisa a alumnos y alumnas y se les realizan las recetas pertinentes para que luego obtengan sus anteojos; todo de manera gratuita. Los fondos para tales acciones son aportados por donaciones de comercios, empresas y personas que anónimamente colaboran con la entidad.

El programa fue declarado “De Interés Legislativo” por el Concejo Deliberante y “De Interés Municipal” por el Ejecutivo municipal.

Como parte de este programa, surgió otra propuesta local llamada “La Media Luna oftalmológica”, la cual canalizó un aporte de la Fundación Internacional del Club de Leones para crear un centro oftalmológico en conjunto con el gobierno municipal al cual se entregó en comodato el equipamiento y la aparatología para hacer diagnóstico visual en el Hospital Intermedio Municipal «Dr. René Favaloro» con el propósito, a futuro, de proveer de material y aparatología necesaria para las operaciones de cataratas.

También posee su banco ortopédico, al cual cualquier ciudadano puede asistir en General Paz 1055 y llevarse elementos ortopédicos a préstamo. El banco funciona en la actual forrajería de los hermanos Franceschini para ampliar el horario de préstamos de los elementos.

La forma de financiamiento del club es a través de bonos contribución, el aporte y las donaciones de empresas, comercios y otras entidades de la ciudad; aparte de distintas acciones que realizan para recaudar fondos.

CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA 502

Sin dudas, la obra más grande para la entidad fue la construcción de la Escuela Nº 502, que fue donada a la Provincia de Buenos Aires.

En el año 2004, el Club de Leones local y tras extensas gestiones, comenzó a recaudar fondos para construir un nuevo edificio para la Escuela Especial N° 502 y tras 6 años de construcción la pudo terminar y entregar para que allí funcione dicho colegio.

Durante la pandemia, el Club de Leones debió readaptarse en todo sentido, traspasó sus reuniones a encuentros virtuales y las acciones para recolectar fondos quedaron suspendidas.

No obstante, regresaron más activos que nunca, volvieron a organizar las “famosas” polladas para recolectar fondos y la última fue hace pocos meses en el Club Central, donde vendieron 150 pollos asados y tres lechones de 20 kilogramos.

El Club aprovecha cada efeméride para realizar distintas acciones en pos del cuidado del medio ambiente, como la plantación de árboles o la prevención de la diabetes mediante una campaña propia.

También colabora con el Hospital «Virgen del Carmen» en celebraciones por el Día de la Familia, fecha en la cual aprovechan para donar ropas a madres y bebés.

Otra de las acciones que realizan constantemente es la donación de ropa y alimentos para comedores y merenderos de la ciudad.

OBRAS Y ACTIVIDADES

A lo largo de su trayectoria, las principales obras y servicios que brindaron son innumerables. Horacio Cagnoni, ex presidente de la entidad enumeró algunos de los hechos más renombrados de la entidad.

-Construcción y equipamiento de dos salas de pediatría para el Hogar de Ancianos (1967); construcción y equipamiento de una sala de pediatría en el entonces hospital regional (1968); construcción y equipamiento de un salón comedor y baños especiales para niños con discapacidad en la Escuela Especial 501 (1975); techado y embaldosado de la escuela 501 (1978); construcción de juegos infantiles en la plazoleta “Ramón Castilla” de Villa Massoni; construcción de una sala multiuso y baños en la antigua escuela 35 (1979); donación de materiales, banderas escolares, calzado y ropa para diferentes escuelas del distrito; construcción y donación de un refugio peatonal para la Avenida Antártida y Ruta 9; donación del arco de ingreso a la ciudad por avenida Lavalle (que nunca fue repuesto por la municipalidad); construcción de quince refugios peatonales distribuidos en distintos lugares de a ciudad; construcción del cerco perimetral olímpico en el Hogar San José de Lima; con la donación de 10 mil kilogramos de soja de una empresa radicada en la zona se compraron alimentos para ser distribuidos en los jardines de infantes y comedores comunitarios de la ciudad en el año 2015 y diversas donaciones de mobiliario a personas que han sufrido la pérdida total de elementos por el incendio de sus viviendas.

Mediante su comité de damas también ha sido galardonado a lo largo de estos años con numerosas distinciones distritales por sus obras de recaudación de fondos para volcarlos en obras de servicio como las “ferias del centavo, ferias americanas, tortiferias, desfile de modas, distribución de escarapelas en escuelas y calles de la ciudad con motivo de fiestas patrias, recolección y distribución de ropa, calzado y alimentos en merenderos y comedores comunitarios y la donación de juguetes, golosinas, ajuares y ropa de bebés al hospital regional.

Para obtener más información sobre sus programas y actividades, todas las personas interesadas podrán ingresar al perfil de facebook de la entidad, “Club de Leones de Zárate”.

Chiqui Avigliano; Cristina Muñoz; Horacio Cagnoni (jefe de zona); Rubin Wessolowski; Marina Avigliano; Oscar Fernández; Stella Maris Sosa (secretaria); Luis Franceschini (presidente); Elsa García Cosentino (tesorera); Ana María Gabor (secretaria de actas).

La entidad también se sumó a las campañas para la recolección de tapitas de plásticos. El Club de Leones de Zárate posee su banco ortopédico, al cual cualquier ciudadano puede asistir en General Paz 1055 y llevarse elementos ortopédicos a préstamo.

“Ayudar es lo que nos moviliza”

El actual presidente, Luis Franceschini, reflexionó sobre el rol de ser león y un nuevo aniversario para la entidad; “somos conscientes de que nosotros servimos, tal cual expresa nuestro slogan; pero sin el compromiso y la solidaridad de la población no hubiéramos podido hacer nada, o sin el apoyo de personas que, anónimamente, ayudan a la comunidad; porque no ayudan a un miembro o al club, el dinero que invierten es volcado automáticamente a la sociedad mediante todos los programas que tenemos en la actualidad. Hoy en día es una satisfacción muy grande pertenecer a esta entidad porque ayudar es lo que nos moviliza y hoy le da sentido a nuestra acción”.

Luis se emociona al recordar a su padre, Agustín, quien le inculcó el valor de la solidaridad y la necesidad de ayudar al prójimo. “Espero que nuevas generaciones se involucren porque es una satisfacción muy grande cuando alguien viene y agradece tal o cual acción. Nosotros hacemos las cosas sin esperar nada a cambio, pero nos llevamos esos pequeños momentos en los cuales nuestra acción sirvió para ayudar a otras personas”, comentó el actual presidente del club.

Por último, agradeció a la comunidad; “las obras de servicio no podrían haberse hecho sin la colaboración solidaria del gobierno municipal, empresarios y comerciantes, instituciones públicas y privadas, fuerzas armadas y de seguridad, medios de comunicación, personas anónimas, instituciones religiosas que apoyaron y confiaron en nuestra vocación de servicio. Con nuestro corazón les decimos gracias y consecuentes con nuestro lema, ‘nosotros servimos’”.

Carrusel en la costanera

El Municipio decidió que los fondos generados por la utilización de la calesita ubicada en la zona de costanera sea destinado para el Club de Leones, para que puedan ingresar recursos en pos de continuar su programa oftalmológico y la provisión de anteojos a alumnos locales sin recursos económicos ni obra social. Actualmente el carrusel está siendo reparado por lacomuna ya que se filtró agua por la lona y afectó el piso.

Comparte esto: Twitter

Facebook