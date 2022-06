Empresarios de Techint y Toyota hablan de educación y de la escuela del futuro

Erika Bienek, ingeniera industrial y directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, y el ex presidente de Toyota argentina, representantes de empresas vinculadas a la región Zárate-campana expusieron en el marco del Ciclo Desarrollo y Enseñanza organizado por Clarin en el Malba sobre la educación del futuro.

Bienek contó que el primer desafió es trabajar con los docentes porque no están «acostumbrados a trabajar con proyectos». «Hay que erradicar la idea del aula, los docentes tienen que trabajar multidisciplinariamente y los proyectos tienen que ser trasversales de biología, historia, arte, geografía, etc».

“La importancia de medir la enseñanza” fue señalada por Bienek como una de las principales trabas que tiene la educación. En general, los gremios docentes se oponen a las mediciones. No quieren que se los evalúe en su trabajo. En este sentido Erika Bienek fue contundente en este punto y sostuvo que «es clave medir la calidad de los docentes todos los años para lograr la segunda menta que es la igualdad de oportunidades». Aseguró que sin medición no se puede saber «qué hay que mejorar el año siguiente como escuela».

“El largo plazo y la integración con el sector productivo” fue también uno de los ejes del debate.

Daniel Herrero, ex presidente de Toyota Argentina, hizo especial hincapié en este punto. «Hay que tener en cuenta que un chico empieza y termina la escuela durante cuatro periodos presidenciales, entonces la educación tiene que ser una cuestión de Estado y no de la política de turno».

También resaltó que «productividad, innovación, crecimiento y empleo no son antagónicos, van de la mano». Es por esto que «hay preparar a los chicos para lo que viene». Herrero consideró que las secundarias deberían incluir las visitas de los chicos a las fábricas y empresas. «Una práctica profesionalizante, una visita a un planta de trabajo, un tutor que vaya a ensañar a una escuela, les hace ver a los chicos la importancia de seguir formándose para estar preparados para su futuro».

Llach, Bieker, Masnatta y Daniel Herrero en el marco del Ciclo Desarrollo y Enseñanza.

