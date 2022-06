Lima creció 320% en los últimos diez años

“No somos un barrio más de la ciudad”, es el comentario de muchos habitantes de Lima que en la jornada de ayer se vieron convulsionados a raíz del impactante número de vecinos y vecinas que conforman dicha ciudad según los datos del censo, 32.996 personas, publicados por LA VOZ.

Nadie esperaba que la población de Lima aumente de 10.219 a 32.996; un 320% de crecimiento en 10 años; algo totalmente increíble para una ciudad bonaerense. Prácticamente es un caso único en el territorio y claro está, se debe a su matriz industrial caracterizada por el funcionamiento de dos centrales nucleares.

Los limeños hoy no dudan, en función de los datos, que la infraestructura básica que poseen es para 10 mil personas, cuando son más de 30 mil. Tampoco dudan que muchos trabajadores temporarios se quedaron en la ciudad para seguir con los trabajos de montaje civil en Atucha 3, una obra prometida desde el 2011 que aún no se puso en marcha.

La propia Cooperativa Eléctrica había advertido de este crecimiento exponencial de Lima, y desordenado, cuando estaban censando un asentamiento para dotarlo de energía eléctrica y, en un año, otro asentamiento se había construido al lado.

REPRESENTATIVIDAD VECINAL EN EL HCD

A principios de mes el Concejo Deliberante realizó una sesión especial para definir las suplencias de bancas. El debate era si se aplicaba el principio de ‘corrimiento de lista’ y no el de ‘suplencia por el mismo sexo’”. Finalmente se determinó que la suplencia debería darse según el género.

Pero el dato sobre Lima que arrojó el censo, abre el debate sobre la representatividad que deben tener los y las limeñas en el Concejo Deliberante, dado que hoy Lima representa un 25% de la población total del Partido de Zárate.

Hasta el momento, incluir un candidato limeño en las listas eleccionarias era optativo, tenía que ver con la buena predisposición de cada agrupación o con una estrategia electoral para obtener votos limeños. No hay reglamento ni jurisprudencia al respecto como si la hubo con la paridad de género.

Por lo tanto será interesante ver de qué manera este número termina impactando en la representatividad del cuerpo de concejales, que hoy tiene a una sola concejal limeña, Lorena Bustos.

Comparte esto: Twitter

Facebook