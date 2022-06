Nueva sesión del Concejo Deliberante con varios pedidos de mantenimiento de calles

A partir de las 9 de la mañana de hoy vuelve a sesionar el Concejo Deliberante en su octava sesión ordinaria, y como una constante de hace ya varios años son innumerables los pedidos de arreglos de calles y de mantenimiento en distintos lugares de la ciudad que ingresaron al cuerpo.

Un concejal desde su banca no puede hacer mucho porque no se trata del Departamento Ejecutivo, pero lo concreto es que muchos vecinos llevan sus quejas allí a raíz de la falta de respuestas municipales en pos de solucionar pérdidas de agua, reparación de baches y colocación de refugios de micros.

En principio, vecinos de Villa Fox reclaman a los concejales que intervengan en función de una nota que fue publicada ayer en este matutino, las campanas de reciclables repletas originando un microbasural, sin que nadie las recolecte. En este caso, en la plaza barrial.

Por otro lado, el interbloque de Juntos- Juntos UCR se hacen eco de diversas demandas vecinales y reclaman la reparación de calle España entre Pasaje Piagna y Carriego, la Calle 7 de Julio esquina Mitre, más controles de tránsito en el ingreso a la Unidad Académica Zárate (ex colegio nacional); obra de pluviales en calle Noya; iluminación de Calle 42 entre Berutti y Juan B. Justo y obras en calle Quirno, entre Tala y O’Higgins.

Además, el bloque de Aldo Morino, pide el urgente vallado del edificio del ex balneario municipal que se encuentra en avanzado estado de abandono y parte de su mampostería puede caer sobre cualquier transeúnte.

