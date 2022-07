Gestionan que Provincia financie la remodelación

del techo de la Escuela 7

El edificio de la Primaria Nº 7, ubicado en Anta y General Paz, no descansa. Todo el día, durante todo el año, hay actividad educativa ya que allí funciona la primaria, la Secundaria N°14, el Centro de Educación Física N°61, el CENS N°451 para adultos y Plan Fines,

Por lo tanto, su mantenimiento en virtud de la utilización de sus instalaciones es muy necesario. Pero las tareas no se realizan de forma continua y cada vez se necesitan obras más grandes y costosas para reparar las instalaciones.

Al ser obras millonarias, el Consejo Escolar ha presentado, hace ya varios meses, un pedido al Ejecutivo provincial para el reemplazo del techo de los sanitarios de mujeres de la Secundaria 14, por un valor de $1.460.643,76. Esto se pidió en abril de este año a la Dirección de Obras y Proyectos de la provincia. Pero hasta el momento no han obtenido respuestas.

Otra obra es la remodelación de la cubierta del gimnasio, la cual presenta un deterioro avanzado de muchos sectores. Todos los asistentes al acto del 20 de junio pudieron observar chapas faltantes, agujeros, el desagüe pluvial roto y además vidrios rotos, falta demarcación de la cancha y muchas particularidades que limitan el uso del predio.

En cuanto a la obra reclamada a Provincia, el presupuesto para el reemplazo de la cubierta del gimnasio es de $4.781.731,32. Y fue pedida en noviembre del 2021, pero hasta el momento el gobierno provincial no ha girado los fondos.

El Consejo Escolar realizó un legajo de estas obras, con fotos y con toda la documentación para que sean de “pronta atención” pero no hubo respuestas. Claro que con el espiral inflacionario, estas obras deberán actualizar su moto.

El techo presenta chapas faltantes, agujeros, el desagüe pluvial roto y además vidrios rotos.

Comparte esto: Twitter

Facebook