Proponen que frentistas y comerciantes sean eximidos del estacionamiento medido

Luego del anuncio del Ejecutivo Municipal sobre la implementación del sistema de estacionamiento medido en la ciudad, desde la oposición salieron al cruce con fuertes críticas a la iniciativa y marcaron la falta de información hacia los vecinos.

Uno de los que expresó su descontento con esta medida adoptada por la gestión municipal, fue el concejal de Juntos-UCR, Norberto Toncovich, quien señaló que “el gobierno local dejó un mar de dudas con la restauración del estacionamiento medido, el mismo está adjudicado a una fundación, que no estaría especializada en la temática, por este motivo vamos a pedir que nos informen si dicha fundación a tercerizar la actividad”.

En ese sentido, detalló que en la implementación del sistema de estacionamiento medido también interviene una fundación llamada “Saber Como”, que sería la encargada de aportar el software para el funcionamiento del sistema. Al respecto, Toncovich mencionó que esa fundación recibiría el 75% de lo recaudado y el municipio, el porcentaje restante.

“El municipio pone todo y la fundación sólo el software, ¿por este solo servicio se va llevar el 75%?” se preguntó y agregó: “Nuestros vecinos también deberían saber quiénes son los integrantes de dicha fundación, porque hasta el momento en las redes sociales de la misma solo vemos publicidad del gobierno de Alberto Fernández, por lo cual solo sabemos hasta el momento que tienen pensamientos partidarios afines al Intendente”.

Al respecto adelantó que presentará en el Concejo Deliberante un pedido de informes para solicitar el esclarecimiento de las cuestiones planteadas y conocer cuáles serán los destinos del dinero que representa el 25% de lo recaudado que recibiría la Municipalidad.

Esta semana, en la reunión de la comisión de Labor Legislativa del cuerpo deliberativo, los concejales trabajaron sobre dos proyectos de ordenanzas.

Uno de ellos, propone la modificación del Artículo 270.1 de la Ordenanza 4777 (Ordenanza Fiscal), para que los frentistas que residan en la zona de estacionamiento medido, queden eximidos del pago. Esto se realizaría mediante la modificación del mencionado artículo que quedaría redactado de la siguiente manera: “No estarán alcanzados por la presente tasa de estacionamiento medido aquellos titulares de vehículos que estacionen dentro de una distancia de tres cuadras desde el domicilio declarado por el titular del vehículo. A tales efectos entiéndase como primer cuadra aquella donde se acentúa el domicilio del titular”.

CONVENIO

El otro proyecto presentado en el Concejo Deliberante, tiene como objetivo encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal a que rescinda anticipadamente el Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica y el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica, ratificado por Ordenanza N°4913

Ese convenio tiene por objeto desarrollar actividades de cooperación institucional, asistencia técnica y académica, brindar capacitaciones a empresas y a la comunidad en general, capacitación a recursos humanos y todas aquellas actividades complementarias destinadas al desarrollo conjunto. Al respecto, el proyecto de ordenanza expresa que “no queda claro cual es el aporte de la Fundación Saber Cómo por lo que existe un problema en como el DEM realiza los convenios de colaboración que implican cuestiones económicas, tampoco queda claro quien brindara el personal para el cumplimiento del convenio”.

Por su parte, el concejal Marcelo Matzkin, expresó: “El estacionamiento medido no tiene fin recaudatorio, porque el 75% se lo lleva la fundación; no respeta al comerciante y al que tiene una vivienda en el centro, porque tienen que pagar para estacionar; no soluciona el problema del tránsito porque el problema no es el estacionamiento, sino que la solución es descentralizar el municipio y fomentar la no concentración de comercios en el centro”. En la misma sintonía, apuntó: “Si el estacionamiento medido es la forma de solucionar el tránsito y el municipio no se lleva casi nada de lo que recauda, lo hubiese hecho gratuito y simplemente habría que marcar el horario, para que nadie pueda estar más de una hora o dos horas, salvo que sea frentista o comerciante”.

Ayer en el Centro, demarcaban los cordones con pintura.

