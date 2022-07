Consulta popular para la elección de nuevo delegado en Lima: Javier Olsen fue postulante con la mayor cantidad de votos

Durante la jornada de ayer se desarrolló una consulta popular para elegir a un delegado municipal limeño. Se presentaron cuatro postulantes, con una única lista y todos los vecinos podían asistir o no para elegirlos.

Se trató de una consulta popular no vinculante y no obligatoria y ahora la última palabra la tendrá el intendente Osvaldo Cáffaro para decidir si respeta la decisión de la mayoría o elige otro candidato.

En principio, el postulante que obtuvo la mayor cantidad de votos fue Javier Olsen, el actual titular de la Delegación municipal. Por lo tanto, todo indica que Olsen irá por su segundo mandato al frente de la delegación.

Los resultados fueron los siguientes: Javier Olsen (Frente de Todos); 527 votos; Jonatan Casadey (Republicanos Unidos) 208; Jorge Cardozo (Unión por Todos) 71y Mariana Mosconi (Libres del Sur) 69 votos.

Cabe mencionar que sólo lo hicieron 889 votantes, cuando el padrón de votantes de las últimas elecciones de medio término en Lima fue de 9058. En comparación con la primera consulta popular, el número de votantes fue bastante inferior, ya que José María Orlando obtuvo 1285 y el postulante opositor, Mauro Carballo, con 734; un total de 2019 votos.

La dinámica de la consulta popular fue la siguiente, se dispusieron tres escuelas con urnas y se habilitó el horario de 10 a 16 horas para que cada vecino, de forma voluntaria, se acerque a cada establecimiento para elegir a uno de los cuatro postulantes.

Se designaron fiscales generales, fiscales de cada agrupación y autoridades para las 31 mesas autorizadas. Cada autoridad de mesa firmaba un sobre y una única boleta. En ella, se hallaban las cuatro opciones y un recuadro vacío para que cada elector ponga con lapicera una cruz y así indicar su favorito. Por esta razón, cada elector ingresaba al cuarto oscuro con una boleta y una lapicera.

La DPU fue la encargada de la distribución de las urnas y ofició de “Comando Electoral”, en el resguardo de la seguridad pública en el exterior y el interior de los establecimientos.

Tras la consulta popular, el intendente designará como delegado a Olsen que será reelecto por otros 2 años.

“Fue una elección muy tranquila, con mucha participación y agradecemos a todos los que nos acompañaron para seguir trabajando en pos de un Lima mejor”, resumió Olsen tras reconocerse ganador de la consulta.

Por último, la presidente de la Junta Electoral, Patricia Moyano, sostuvo: “estuvimos todo el día trabajando en Lima y verificamos que la jornada se desarrolló con total normalidad. Hemos cumplido con las tareas que nos tocó como Junta y en cumplimiento del Decreto municipal”.

La votación se realizó en 31 mesas dispuestas en 3 escuelas limeñas. El candidato oficilista Javier Olsen obtuvo la mayoría de votos.

