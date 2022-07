El Municipio presentó un plan de mejoramiento de calles

En la tarde de ayer el Ejecutivo municipal realizó un importante acto en el “mercadito Witcel” para presentar un nuevo programa llamado “Plan Integral de Transitabilidad Urbana”. En otras palabras, un plan de mejoramiento de calles. En detalle, se tratará del microaglomerado, hormigonado, asfalto y obras de bacheo en la traza urbana de Zárate y Lima.

Un total de 2174 millones de pesos, de las cuales la provincia girará 648 millones y el municipio 1526 millones de pesos.

La idea es mejorar 460 cuadras de Zárate y Lima que se encuentran totalmente destruidas, tal como vienen reclamando muchos frentistas en distintas publicaciones en redes sociales y por este medio.

En principio, las cuadras que se van a mejorar no son grandes trazados sino cuadras aisladas y que mejorarán la transitabilidad de distintos barrios en base a un relevamiento llevado a cabo por el municipio.

En cuanto a la presentación del plan, del cual participaron funcionarios y representantes de entidades fomentistas y barriales, hubo un sinceramiento de parte del intendente Cáffaro; “quiero pedir disculpas porque nos fue muy difícil gestionar otra cosa que no fuera la salud de los ciudadanos durante la pandemia. Estuvo afectado el 70 u 80% de los recursos municipales a la salud. Y no es buscar excusas, fue así; tratamos de salvar vidas durante la pandemia”, comenzó diciendo el intendente. “Y es cierto, se nos vino la ciudad abajo”, se sinceró.

“A partir del final de la pandemia comenzamos a idear cómo salir de esto y recibimos mucho apoyo del gobierno provincial y más aún, del gobierno nacional. Hoy podemos lanzar estas obras millonarias que representan un presupuesto y medio municipal. Y será un dinero muy importante que se invertirá, si Dios quiere, en Lima y Zárate; en sus calles, para mejorar la transitabilidad”, remarcó el intendente.

“Nos costó mucho armar estos proyectos, presentarlos en los organismos públicos, pelear por sus fondos y coordinar acciones en este sentido. Pero agradezco a mi equipo de gobierno por haberlo hecho posible. De los contrario, si uno no gestiona, los recursos no vienen solos. He viajado tres veces por semana a La Plata y a Capital para lograr estos fondos y seguiremos gestionando más obras. Sabemos que estamos en una crisis, en una tormenta, pero a las dificultades hay que sobrellevarlas, y eso se hace de manera conjunta y coordinada con las entidades civiles de la ciudad. Esta es una gestión que trata de consensuar obras con la ciudadanía y promueve la participación vecinal para avanzar hacia una ciudad integrada”, concluyó Cáffaro.

El intendente Cáffaro realizó el anuncio.

