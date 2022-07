Leandro Luna, dirigente radical: La Cámpora busca instalar la «tolerancia cero» en la UBA

El dirigente joven de la Unión Cívical Radical (UCR) local brindó declaraciones sobre lo ocurrido en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) al bloquear el ingreso de un Diputado Nacional, “los militantes de la Cámpora están buscando generar un desgaste en la libertad de cátedra y de expresión en dicha Institución”, enfatizó al respecto.

Leandro Luna expresó que “más allá de la valoración política que podamos realizar de López Murphy, lo preocupante acá es la falta de libre expresión en un ámbito académico y en especial en la Facultad de Derecho. Esto tiene antecedentes que no debemos dejar pasar por alto, el año pasado se le prohibió al ex juez del Lava Jato Sergio Moro, brindar un conferencia porque no coincidía con determinada ideología. Sin embargo no hubo ningún tipo de obstáculos cuando el ex presidente Amado Boudou – quien se encuentra condenado por corrupción por la justicia penal- brindó una charla en la mencionada Universidad. que se mostró en ese momento, los militantes de la Cámpora le prohibieron el ingreso al dirigente por ser opositor y ex integrante del gobierno de la Alianza en el 2001”.

“Aún más preocupante fue que la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires anunció que no planea aplicar sanciones a los estudiantes que increparon a Ricardo López Murphy y le bloquearon el ingreso a un salón de la casa de altos estudios cuando iba a dar una charla. Las autoridades académicas identificaron a los manifestantes como integrantes de la agrupación La Cámpora y anunciaron que no van iniciar sumarios internos porque, a su juicio, se trató de “un tema leve, que no pasó a mayores”, explicó Luna.

El dirigente comentó además: “no perdamos las conquistas de la Reforma Universitaria:, autonomía universitaria, cogobierno, cátedras libres y por concurso, extensión universitaria, entre otros. Este hecho – de prohibir el ingreso de quien piensa diferente y que es Diputado de la Nación – atenta contra esos principios y valores democráticos que se vienen sosteniendo desde 1918 ”, explicó Luna, “la pluralidad se trata de que tengamos disensos, y dentro de los mismos un diálogo, y que no siempre se tiene que llegar a un acuerdo, pero si debemos asegurar los foros para poder debatir y expresar las distintas posturas”.

Para finalizar Luna remarcó, “Hoy y hasta el 10 diciembre del 2023 el Frente de Todos, alianza con mayoría kirchnerista, debe gobernar garantizando el respeto por las Instituciones y la libertad de expresión en los distintos ámbitos, deben entender que esto no es un favor que nos tienen que hacer a los argentinos, esto es su deber”.

Leandro Luna.

