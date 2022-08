Accidente en una zona peligrosa

Una de las zonas más conflictivas para el tránsito es el cruce del camino a Capilla y la Ruta 193; ya que hay una dársena de giro hacia la izquierda, para ingresar al barrio La Florida, y la misma dársena para tomar el camino a Capilla del Señor.

Si a esto le sumamos que el tránsito es cada vez más intenso en esa zona y que en las inmediaciones se produce el giro indebido de camiones para el ingreso a un depósito fiscal, la situación se torna cada vez más compleja y peligrosa.

En este caso se trató de otro accidente ocurrido en la mañana del martes, cuando un automóvil y un camión protagonizaron un choque que, afortunadamente, no tuvo heridos.

Se trató de un Ford Focus que fue embestido por un camión en su parte trasera, sufriendo la rotura de su luneta y otros daños menores. La conductora del vehículo, que iba con su hija, resultó ilesa. Trabajó en el lugar personal de Policía Vial.

INSEGURIDAD

En esa misma zona es común que haya delincuentes que operan bajo la modalidad “tirapiedras”, colocando adoquines en la ruta y arrojando piedras a los coches para que frenen y poder asaltarlos.

Diferentes hechos de esta naturaleza vienen siendo denunciados por el Foro de Seguridad Rural y Suburbano del Partido de Zárate que no encuentra soluciones de fondo a este problema. Han logrado una mayor frecuencia policial pero que no es continua.

De hecho pidieron un patrullero afincado en esa zona para evitar robos y en muchas noches el vehículo policial brilló por su ausencia; dejando a esta zona como una zona libre para cometer este tipo de ilícitos.

Afortunadamente no hubo heridos por el choque.

