Disminuye la cantidad de testeos por Coronavirus

A casi tres años de la detección de los primeros casos de coronavirus en China, Argentina sigue retrocediendo en materia de testeos.

Durante gran parte de la pandemia, nuestro país se ubicó en el puesto 101º en cantidad de pruebas por millón de habitantes. Tras la decisión de testear aún menos en 2022, el país retrocedió a la ubicación 110° del ranking.

Las naciones que más testearon son Dinamarca y Austria (más de 20 testeos por persona en lo que va de la pandemia). Argentina, en cambio, no llegó a hacer un testeo por persona. Así lo detalla una nota de Pablo Sigal para Clarín, que además revela que esos países europeos llevan registrados más de 500 mil contagios por millón de habitantes. En cambio, la falta de testeos en la Argentina se traduce en que hasta el momento se haya registrado poco más de 200 mil casos por millón de habitantes.

Pero ¿cuántos casos hubiera contabilizado Argentina, en vez de los 9,5 millones oficiales, si se hubiese testeado más? “Antes el cálculo que se hacía era los casos informados multiplicados por 4 ó 5. Ahora hay que multiplicar por 15 ó 20”, detalló Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.

De esta forma, si este domingo se informó oficialmente un total de 52.745 casos correspondientes a la última semana, el valor real habría que ubicarlo entre 791.175 y 1.054.900 contagios.

Por su parte, Arnaldo Casiró, jefe de Infectología del Hospital Alvarez, aseguró “Si buscás menos encontrás menos. Nuestras estadísticas son una burla”.

“El Covid leve hoy es tratado prácticamente como una gripe, salvo en pacientes que por su particularidad ameriten profundizar más. Siempre se mide la relación costo beneficio para decidir si se testea o no”, añadió al mismo medio Oscar Rizzo, neumonólogo y jefe de Urgencias del Hospital María Ferrer.

“Como en Argentina muchas jurisdicciones no testean, los casos por semana deben ser muchos más. Los que más testean pueden aislar a la gente rápidamente y reducir la transmisión”, indicó al respecto Eduardo López, director del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

“Al no testar, mantenés sin darte cuenta el virus circulando en la comunidad. Por eso la importancia del testeo rápido o el autotesteo. Hay países como Singapur que mandan gratis los autotesteos a tu casa. Es una gran ventaja porque el individuo se aísla y se reduce el riesgo de que contagie a otros”, agregó.

Largas filas para testearse en el Hospital Favaloro durante el pico de la cuarta ola en el verano pasado.

