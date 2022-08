Anunciaron la realización de Expo Zárate 2022

En la mañana de ayer se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Centro de Comercio e Industrias de Zárate (CCIZ), la Unión Industrial de Zárate (UIZ), la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ) y la Municipalidad de cara a la realización de la Expo Zárate que tendrá lugar los días 8, 9, 10 y 11 de diciembre.

Allí estuvieron presente el intendente Osvaldo Cáffaro junto al presidente de la CEZ, José Luis Mangini; el presidente de la UIZ, Rubén Falabella y el su par del CCIZ, Ariel Dara.

Tiempo atrás hubiera sido impensado el trabajo mancomunado entre la Cooperativa Eléctrica y la Municipalidad, pero el propósito de mostrar el potencial de Zárate fue razón suficiente para que sus máximos referentes se sentaran en una misma mesa para coordinar acciones de organización.

“El desunir no ayuda en nada, hay que unir. Es sentarse y charlar entre gente que razona y tiene los mismos principios. El Centro del Comercio es la organización, las otras entidades son colaboradoras”, dijo Dara en conferencia de prensa. Si bien todavía no brindaron detalles sobre cómo se llevará a cabo este importante evento para el comercio y las industrias de la ciudad, sí informaron que se desarrollará en la costanera. “Es una expo que va a ser para la ciudad, principalmente que participen los comercios e industrias pymes”, agregó el presidente del CCIZ.

Por su parte, Cáffaro expresó: “Es muy importante que estemos juntos con esto, la idea es mostrar el potencial que tiene nuestro partido de Zárate. Creo que es un momento particular y muy especial para poder mostrar hacia la zona y hacia el país el potencial que tiene nuestra ciudad. Quiero hacer una reflexión y un recordatorio a Claudio Cebile, que ha estado con nosotros, fue presidente del Centro del Comercio e Industrias, y ha sido una persona, tanto como Jose Luis (Mangini), el Centro del Comercio y la Unión Industrial con Ruben (Falabella) que han estado codo a codo con nosotros en la pandemia cuando había que estar por encima de cualquier diferencia o dificultad, cuidando la vida de los zarateños”.

En la misma línea, el jefe comunal, agregó: “Vamos a colaborar en todo lo que haga falta, vamos a poner la costanera que es un espacio público muy significativo y simbólico para la ciudad, creemos que es el lugar para hacerlo. No tengo dudas de que va a salir bien”.

En su turno, Mangini señaló que “es un gusto que nos hayan convocado, estamos para aportar, para solucionar una problemática que una expo nos plantea desde el punto de vista técnico, eléctrico, de conectividad. Ponemos la cooperativa a disposición del centro y nos ponemos al lado de ellos en la organización”.

En la misma sintonía manifestó: “Tuvimos la pandemia, cuarentena y suspensión de actividades. A pesar de eso, el parque industrial de Zárate sigue pujante, el comercio con todas las dificultades económicas que tuvo y tiene, también sigue adelante. Si la industria y el comercio siguen adelante, a pesar de todas las condiciones que tuvimos, tenemos algo para mostrar. Eso queremos ponerlo en la expo, no solo para Zarate sino para toda la región”.

Por último, Falabella confirmó que la UIZ y las empresas socias serán parte de este gran acontecimiento y expresó: “La industria local durante la pandemia siguió trabajando, las empresas socias fueron declaradas indispensables desde un primer momento. Para la zona fue realmente importante no haber detenido la producción y el trabajo de las personas, siempre haciendo hincapié y teniendo por delante la salud. Estamos en un polo industrial grande junto con otros distritos de la zona, es un producto bruto muy importante para la provincia de Buenos Aires”.

