Principales beneficios del gasoducto Néstor Kirchner

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en Salliqueló la firma de contratos para la construcción del gasoducto, que en esta primera etapa unirá las localidades de Tratayén, en Neuquén, con la mencionada localidad bonaerense. Estuvo acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa; los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Omar Gutiérrez (Neuquén), el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri y los funcionarios del área de Energía.

De cumplirse los plazos estipulados, contar con el gasoducto activo antes del invierno del 2023 le permitirá a Argentina alcanzar el autoabastecimiento energético, lo que implicaría un ahorro calculado en más de 2.200 millones de dólares al año en importaciones de combustibles y subsidios.

Además, la tubería posibilitará, una vez alcanzada la autosuficiencia, exportar gas al mundo permitiendo la adquisición de divisas, el mejoramiento de la balanza comercial y el robustecimiento de las reservas del Banco Central (BCRA).

También incrementará el empleo directo e indirecto e impactará en el desarrollo de proveedores, generando beneficios al entramado productivo del país.

En el primer semestre del año, Argentina importó US$ 6.609 millones de dólares en combustibles y lubricantes (CyL) de acuerdo a datos del Indec, lo que significó un alza interanual del 189,7% en comparación con los US$ 2.281 millones importados en los primeros seis meses de 2021.

En ese sentido, Massa sostuvo que si el gasoducto hubiese estado en funcionamiento, la Argentina se habría ahorrado «probablemente la gran mayoría» de los más de US$ 4.100 millones que “nos costó la guerra”, debido al aumento en los precios de la energía.

Asimismo, adelantó que para el año próximo la puesta en funcionamiento de la primera parte de la obra representará un ahorro de “entre US$ 1.300 millones y US$ 2.200 millones de importaciones”.

“Tenemos que entender que hay obras que son estratégicas y tienen que ser política de Estado. Oficialismo y oposición nos tenemos que juntar para darle desarrollo a la Argentina”, agregó Massa.

El gasoducto implicará 563 kilómetros entre Neuquén y provincia de Buenos Aires.

