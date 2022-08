Fatal accidente en la Ruta 14

Los cinco integrantes de una familia, entre ellos tres menores de edad, murieron en un accidente vial registrado el jueves por la noche sobre la ruta nacional 14, a la altura de la localidad entrerriana de Gualeguaychú.

El siniestro se produjo cuando un automóvil, que viajaba desde el partido bonaerense de Moreno hacia Corrientes, colisionó con un camión que estaba estacionado en la banquina por un desperfecto mecánico.

El trágico hecho, protagonizado por un automóvil Volkswagen Bora, en el que viajaban dos adultos de 29 y 28 años y tres menores de 9, 2 y 15 años, se produjo cuando el vehículo embistió por detrás, por causas aún no determinadas, a un camión semirremolque.

Los fallecidos fueron identificados como Denis Ramírez, Sabrina Roldán, Laion Ramírez, Catalina Ramírez y Estrella Palacios.

Las últimas novedades del accidente tuvieron al chofer del camión como protagonista que salió a hablar luego del trágico hecho. Se trata de Marcos, el chofer del camión, de nacionalidad brasileña y residente en Misiones.

Según el camionero, su vehículo se encontraba estacionado sobre la banquina, “completamente fuera de la ruta” y con los conos para señalizar. “Se me había roto una goma, estaba ahí desde las 14 horas, y el mecánico había ido a buscar un repuesto que faltaba”, explicó al dar cuenta que, al momento del impacto, él se encontraba del lado de la rueda delantera. “Por cinco minutos, me hubiera podido haber matado a mí también”, estimó.

“Escuché el impacto del auto y el camión se cayó del gato (hidráulico) sobre el que estaba sostenido; me volaron los pedazos de vidrio hasta los pies donde yo estaba parado”, rememoró el trabajador del volante al mostrarte “mal y triste” por lo vivido.

Una familia entera falleció tras chocar un camión.

