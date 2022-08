Basura desparramada en el Centro por el fin de semana largo

Cada fin de semana “largo”, se repite la misma historia. Como si no se aprendiera o si no se buscaran soluciones a un tema recurrente, este fin de semana pasado volvimos a presenciar las calles y veredas de la ciudad con basura domiciliaria desparramada. Volquetes repletos, bolsas abiertas y vaciadas, residuos de diversos tipos desparramados mostrando así un panorama desolador en una ciudad donde la higiene y el cuidado por la limpieza debe ser prioritario.

Sin dudas, esta repetición de escenarios debe corregirse. ¿Cómo?, primero con educación del vecino para que cuide los espacios comunes donde transitan sus pares, y luego con acciones sancionatorias que no son fáciles de aplicar porque se debe encontrar infraganti al infractor. Pero por sobretodo con mejorar el esquema de recolección de residuos, un día feriado no puede alterar la limpieza de la ciudad, habrá que reforzar el servicio de recolección de residuos domiciliarios para que no se vuelvan a ver estas imágenes pésimas de una ciudad degrada por la basura desparramada.

