Cáffaro fue entrevistado por Sergio Goycochea y se refirió a la seguridad

Sergio Goycochea invitó al intendente, Osvaldo Cáffaro, a su programa “Mundo Urbano” que se emite por Canal 26 los domingos por la noche. En ese ciclo, el intendente se refirió al tema de la Seguridad Pública y criticó la falta de una ley, y afirmó que de esa manera no se pueden, desde los municipios, crear una política de seguridad a largo plazo.

Cáffaro participó del programa como panelista “especialista en desarrollo urbano”, donde aportó su opinión acerca de las diversas temáticas que se tratan en cada edición. “El tema seguridad es el que más me apasiona y a la vez me entristece porque creo que se hacen las cosas mal en este tema, cuando uno escucha una sirena, cuando hay un evento vinculado con la inseguridad normalmente hay un daño irreparable. En Argentina es un tema difícil de abordar como el caso de la provincia de Buenos Aires, donde los sucesivos gobiernos de diferentes ideologías no han podido lograr una política clara en el tema de la seguridad principalmente hacia los municipios. Es para mí una asignatura pendiente de lo que siempre hablamos, no hay una política de Estado, una ley que se discuta en Senadores o Diputados de la provincia de Buenos Aires por ejemplo para proyectar soluciones a mediano y largo plazo que es lo que nos falta”.

En febrero de este año, el intendente mantuvo una reunión con Aníbal Fernández, quien recientemente había asumido como ministro de Seguridad de la Nación. En ese encuentro, Cáffaro le comentó a Fernández parte de esta postura, que ya la viene haciendo pública desde el año pasado con una fuerte crítica a la propia tropa kirchnerista; “el problema de fondo no son los recursos económicos que puede aportar una provincia o un municipio sino que se trata de un problema de definición política sino que el problema es no tener una ley respecto a la seguridad y a las diferentes obligaciones y competencias de los niveles de Estado. Viene un gobernador y dice Policías Comunales sí, otro que las Policías Comunales deben conformarse de acuerdo a la población y a su número de habitantes. O sea que un gobernador piensa una cosa, el que viene otra y así se van aplicando medidas que terminan afectando a la ciudadanía en última instancia. Lo mismo pasó con la Policía Local del ex gobernador Scioli. Ahora existen puntos de seguridad y no hay más policías locales. Recuerdo que en un momento funcionamos bien aceitados con la Bonaerense cuando se inauguró el Comando Patrulla. Y todo eso, con una contraorden, se desmanteló. Por eso pienso que debemos ponernos los pantalones largos en cuestión de seguridad y otros temas sensibles como salud y educación. Y debemos pedir que estos temas se debatan en la cámara de diputados y senadores porque es lo que realmente le interesa a la gente que suceda y se legisle. Que se unifiquen criterios y se profundicen políticas públicas de seguridad con la consulta a los intendentes, que somos los que estamos todos los días en los distritos”, reclamó Cáffaro en el verano.

Y ahora es lo mismo que sigue planteando; en este caso en el programa del ex arquero; “la falta de una ley afecta muchísimo a los municipios porque no se tiene en claro un horizonte hacia dónde ir, no se pueden realizar planes estratégicos, inversiones y acciones profundas sobre este tema, se pasa no sólo de un gobierno a otro sino que hasta inclusive de un ministro a otro, cambiando de color un patrullero pensamos que va a cambiar la política de seguridad y así no, el barco va sin rumbo”.

En tanto que pidió “tomar una decisión política que implique la unificación de criterios para poder crear una política pública a largo plazo y la importancia de una gran presencia en el territorio pero anclada totalmente en las necesidades de las ciudades”.

En ese sentido el jefe comunal insistió, “este es un debate pendiente realmente no sólo del Poder Ejecutivo sino también de Diputados y Senadores que deben establecer una ley clara hacia los municipios en esta materia”.

Colaboración de

las fuerzas federales y

presencia en las calles

“Más presencia”, es el concepto que busca el Ejecutivo municipal en materia de seguridad, y no solamente en la calle con los móviles sino también en espacios públicos.

La idea es que los agentes de la Dirección de Prevención Urbana (DPU) vuelvan a caminar las calles y que tengan más presencia física en los espacios públicos, algo diferente a lo que venía ocurriendo en la actualidad donde solamente los agentes municipales patrullaban en los móviles.

Es por ello que tras la reunión de febrero con Fernández se decidieron dos acciones, que las fuerzas federales sigan prestando colaboración y que DPU esté más presente en las calles. De hecho a partir de esa reunión se estableció una articulación entre DPU y Prefectura Naval que no se tiene a nivel provincial, con la Bonaerense.

Intendente Osvaldo Cáffaro.

