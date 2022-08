Buscan prohibir las bolsas de plástico

En el mes de mayo tuvieron lugar las últimas declaraciones públicas del Ejecutivo Nacional sobre Atucha 3; en boca del propio presidente, Alberto Fernández, que participó de un acto de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

Sin embargo, y en lo concreto, es que la situación local sigue siendo “delicada” para los obreros de la construcción en función del proyecto nuclear que, si bien avanza, no ha generado hechos de importancia a nivel laboral y en relación a la incorporación de mano de obra.

Si bien fueron innumerables las promesas de los sucesivos gobiernos de querer construir una nueva central nuclear en Lima; aún no hay novedades respecto a la incorporación de trabajadores.

“Vemos que existe una incertidumbre importante en relación a Atucha 3. Si bien nos hemos reunido y hablado con autoridades de Nucleoeléctrica Argentina, aún hay compromisos asumidos que no se han cumplido. Esperemos que se aceleren y se cumplan; siendo conscientes de que los tiempos en una obra de tal envergadura son lentos. Pero tampoco hubo avances en la extensión de vida de Atucha 1, que posibilitará que unos 600 trabajadores se incorporen por el lapso de dos años y medio que durarán los trabajos”, explicó el titular de la Uocra local, Julio González.

Por su parte, Nucleoeléctrica Argentina, empresa que administra las centrales nucleares; volvió a prometer el inicio de la obra de la cuarta central nuclear del país en Lima para el 2023. Si bien está todo charlado con el Estado chino, que financiará el proyecto, aún resta el acuerdo comercial; lo más importante donde se detalla la inversión.

En principio, el inicio de la construcción de Atucha III, la cuarta central atómica de la Argentina, estaba proyectada para junio de 2022 pero el acuerdo con China se retrasó.

Se trata de un contexto muy adverso para el rubro ya que no hay expectativas de obras nuevas e importantes para la zona, más allá de la nueva central nuclear. Esta situación viene de arrastre y se remite a la última etapa del gobierno de Cristina, antes de Macri.

En este sentido, el titular del gremio, Julio González, evaluó; “el sector de la construcción espera con mucha incertidumbre el desarrollo del plan nuclear ya que resolvería en un 60% la desocupación de la región. Seguimos confiando en lo que nos dicen pero todo se está dilatando demasiado. Con las obras primarias para la instalación de la nueva central esperábamos la generación de 1500 puestos de trabajo, y en la actualidad sólo hay 500 ocupados en Atucha que vienen ya desde hace varios meses”, evaluó González.

Por otro lado, se mostró preocupado por la inflación; “la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es muy grande y no vemos soluciones en lo inmediato. Hay dos grupos de trabajadores, los desocupados a quienes tratamos de charlar con otras seccionales para buscarles trabajo y los ocupados, que tampoco llegan a fin de mes. La verdad es que estamos en una situación desesperante, donde se habla mucho y se concreta poco en la práctica. Nosotros entendemos que el ordenador social es el trabajo como también lo entiende el secretario general de la Uocra nacional, Gerardo Martínez. Pero la situación en nuestra zona es delicada, con muchos compañeros desocupados”, consideró el titular de la Uocra local.

MARCHA DE LA CGT

En el marco de las marchas que convocó la CGT y otros espacios sindicales afines al Gobierno hacia el Congreso de la Nación, la Uocra local marchó en apoyo a la gestión de Alberto y Cristina Fernández. “La inflación es el colesterol malo de la política. Los trabajadores que hoy están ocupados, no llegan a fin de mes. Y ni hablar de la delicada situación de los desocupados. Más allá de todo, nosotros apoyamos a este gobierno nacional para que siga aplicando leyes a favor de todo el pueblo argentino y mantenga a raya a los empresarios y los formadores de precios que atentan contra el pueblo argentino”, evaluó Julio González.

Julio González junto a dirigentes y afiliados en la marcha de la CGT.

