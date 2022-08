Entre los internados, las muertes de los no vacunados duplican a las de vacunados

El porcentaje de muertes entre los pacientes no vacunados o con vacunación incompleta internados con Covid 19 en dos hospitales, casi duplicó la proporción de fallecimientos registrados entre aquellos con vacunación completa (31.9% versus 16.8%), según un estudio con información relevada durante la tercera ola de la pandemia.

El estudio fue confeccionado por médicos de los hospitales Posadas e Interzonal General de Agudos Eva Perón cy publicado en la última edición de la revista científica «Medicina» bajo el título «Pandemia por Covid-19: evolución de la enfermedad y mortalidad de pacientes internados en relación a la vacunación».

La investigación considera «vacunación completa» la de aquellas personas que al momento del relevamiento tenían dos dosis o más y había transcurrido menos de 150 días desde la última aplicación; mientras que la «vacunación incompleta o no vacunados» refiere a haber recibido ninguna o una dosis, o dos dosis pero habiendo transcurrido 150 días desde la última.

«Estos resultados son muy importantes para concientizar a la población y para responder a tanta gente antivacuna que da vueltas por allí, demostrando que la vacunación reduce la mortalidad», dijo la médica Gabriela Carro, una de las autoras del estudio junto a Cristian Marino, Maximiliano Hafner, Matías Baldini, Pablo Díaz Aguiar y Gustavo Mariño.

«Nosotros esperábamos una reducción de la mortalidad entre los vacunados, pero no sabíamos qué número iba a dar porque no hay otros estudios de este tipo para comparar, teniendo en cuenta que la mayoría son modelos matemáticos o de retrospectiva, mientras que nosotros investigamos de forma prospectiva, es decir, tomamos pacientes internados y los seguimos en el tiempo», agregó esta médica especialista en medicina interna y magister en Diabetes que está a cargo de la Unidad de pie Diabético del Hospital Posadas.

El estudio analizó la evolución de 245 pacientes mayores de 18 años que se encontraban internados en sala general y en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diagnóstico de enfermedad por Covid en ambos centros asistenciales entre el 17 de diciembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022, de los cuales el 24.3% (62 personas) resultaron fallecidas.

La muestra comprendió tanto a aquellos cuya causa de internación fue el coronavirus como a los internados por otro motivo que presentaron síntomas durante la internación y cuyo resultado de hisopado fue positivo; y el seguimiento se prolongó hasta el alta médica o la muerte.

«No obstante, no se puede transpolar a toda la población porque la muestra es chica», aclaró Carro.

«El 82,3% de la población argentina recibió al menos dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 y el 45,4% recibió el primer refuerzo.

Comparte esto: Twitter

Facebook