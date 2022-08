Concejal Norberto Toncovich: «El Hospital necesita la inversión que se anunció»

El concejal de Juntos UCR, Norberto Toncovich, se mostró nuevamente preocupado por la falta de información sobre los fondos anunciados para reformar el Hospital. “Durante el anuncio se prometió que dichos fondos provinciales podrían llegar a $100 millones, pero al día de hoy muy poco se sabe sobre los primeros $50 millones”, explicó el edil.

Toncovich recordó que “en una primera etapa se había anunciado el desembolso de dicho fondo y la previsión en obras era hacer una internación pediátrica y hacer toda el área de consultorios”, pero “no tenemos información si esto se está realizando o si el municipio llamó a licitación para ambas acciones, aunque el proyecto de pedido de informes que presentamos no fue votado afirmativamente y volvió a comisión”.

El edil agregó que “lo más preocupante es que los concejales del equipo del Intendente Cáffaro aseguran que dicho dinero no llegó a Zárate; si no llegó, ¿Por qué la gestión municipal no reclamó el dinero?”, se preguntó.

“Luego de los tiempos difíciles que vivimos con la pandemia, estamos convencidos que la salud pública no puede permitirse caer, y para eso todas las herramientas y todas las obras vienen a sumar y a generar un valor agregado en cada centro de salud”, explicó

“Es necesario y urgente que nos aclaren que paso con el dinero prometido por el gobierno de Axel Kicillof, el mismo proviene de un fondo provincial que es de todos los bonaerenses y tenemos el derecho de saber su destino”, remarcó.

EL ANUNCIO

El 9 de febrero, y con Ariel Ríos como intendente interino, funcionarios del gobierno provincial visitaron el hospital y anunciaron obras de infraestructura con un presupuesto de 100 millones de pesos. Se iban a mejorar los consultorios externos, la remodelación del área de pediatría y del área de internación. Asimismo, el hospital recibirá 16 millones de pesos para equipar el área de diagnóstico por imágenes.

La provincia iba a realizar un primer desembolso de 50 millones de pesos y luego la segunda mitad para la conclusión de estas obras en el marco de un Plan Integral de Infraestructura Hospitalaria anunciado por la provincia.

En definitiva, el dinero nunca llegó, confirmaron desde el municipio.

Es por ello que concejales del interbloque Juntos- Juntos UCR presentaron una Comunicación (Pedido de Informe) para que el Ejecutivo municipal informe sobre el subsidio.

El proyecto fue ingresado en la última sesión del Concejo y el interbloque de Juntos pidió que sea tratado “sobre tablas”, sin embargo todo el arco del Frente de Todos votó por enviarlo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El expediente volvió al recinto para ser tratado “sobre tablas” pero el Frente de Todos decidió que vuelva a comisión con el argumento de que se “está trabajando en el tema” junto con el municipio y la provincia.

Norberto Toncovich.

