Toyota podría fabricar la «Hiace» en Zárate

El exponente utilitario que actualmente se comercializa en versiones de carga y pasajeros podría ser el próximo integrante en sumarse a la línea de montaje de la planta de Zárate; sumando así un nuevo integrante de la larga lista de vehículos de producción nacional La cual están viendo de incorporar a la línea de montaje de la planta local, junto a Hilux y SW4.

La información fue anticipada por el sitio Ámbito, donde se aclaró que la idea está avanzada y tendría la aprobación para concretarse, aunque por el momento no hubo ningún tipo de anuncio oficial de parte de Toyota Argentina.

Así las cosas, la Hiace, que hoy se ofrece en variantes furgón y para pasajeros, iniciaría su producción local el año que viene, aunque con una buena parte de componentes importados.

Más allá de esto, se trata de una buena noticia para la marca nipona, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad es una de las marcas que más exportan de nuestro país.

LA HIACE

La Hiace llegó en 2019 para ampliar la gama de vehículos utilitarios y comerciales de Toyota en el mercado argentino. Primero lo hizo en su versión furgón, que trajo consigo cuatro atributos principales: “performance, seguridad, confort y diseño funcional”.

Se trata de la sexta generación de un modelo muy ponderado en otros mercados por su confiabilidad y robustez, dos destacados que naturalmente heredó de la Hilux, con la que comparte buena parte de su estructura (lo cual de alguna manera facilita la llegada de esta variante a la línea de montaje de Zárate).

TERCER TURNO DE PRODUCCION

Cabe señalar que Toyota anunció oficialmente que sumará, por primera vez en la historia, un tercer turno de producción en su planta local.

Así fue confirmado por el ex ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, que ocupó su cargo pocos días, luego de una reunión con representantes de la automotriz japonesa.

El nuevo turno de producción en Zárate tiene un motivo claro: la creciente demanda de exportación de distintos países de la región, donde estos productos son muy exitosos.

El año pasado, Toyota había anunciado que en 2022 aumentaría la capacidad productiva anual de su planta y, para eso, crearía 500 nuevos puestos de trabajo directos y otros 1000 puestos en la cadena de valor, conformada por más de 260 proveedores y subproveedores de autopartes y componentes en el país.

De hecho en el 2021, la marca japonesa alcanzó su récord histórico de producción, con 146.000 unidades en total. Esto la convirtió en la automotriz líder en materia de producción, exportaciones y ventas en el mercado interno. Superó en patentamientos a Volkswagen, líder de los anteriores diecisiete años.

A través de su cuenta de Twitter, el ex ministro Scioli confirmó que Toyota alcanzará una producción de 180 mil unidades anuales, de las cuales 150 mil estarán destinadas a la exportación.

Con la ampliación de los turnos y la posibilidad de sumar otro vehículo a la cartera de productos, Toyota plantea actualizar su lista de empleados y se espera que tome más operarios en función de estos nuevos desafíos productivos.

