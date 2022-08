Inseguridad en zona rural: «Estamos desprotegidos y desamparados»

Uno de los vecinos que hizo uso de la Banca Abierta el pasado jueves en la sesión del Concejo Deliberante en Escalada, fue Mauricio Rotondo, quien habló como representante del Foro de Seguridad Rural.

El hombre hizo una recopilación de los hechos delictivos que han ido aumentado desde el verano; de hecho el robo a mano armada en una vivienda de La Florida fue el desencadenante para que tal Foro se constituyera.

Rotondo detalló varios hechos de tirapiedras sobre Ruta 193 sin la respuesta correspondiente de la policía pese a las numerosas reuniones con la Comisaría. A raíz de esto, se dispuso de un móvil fijo en el ingreso al barrio La Florida por unos pocos días pero no fue parte de una política continua en el tiempo.

Por otro lado, también el foro reclamó la presencia policial en la garita del ingreso al pueblo de Escalada, la cual no cuenta con patrullero y personal permanente; sino que muchas veces está cerrada.

“Hay trabajadores que son asaltados a la vera de la Ruta 193; al igual que en la ciudad, cuando aguardan el micro de trabajo y son asaltados. De hecho tuvimos un hecho de un vecino que fue baleado por delincuentes. Por lo tanto, estamos desprotegidos y desamparados en Escalada y toda la zona rural. Existe una falta de gestión estatal y una evidente falta de coordinación de las fuerzas”, recriminó Rotondo.

El Foro ha mencionado también la situación de que ante un hecho delictivo, el propietario de la finca está cara a cara con los delincuentes a raíz de la falta de presencia y de respuesta policial.

Finalmente reclamó que hace más de dos meses que pidieron una reunión con el intendente y aún no han podido concretar la audiencia y que la semana pasada el ministerio de Seguridad de la provincia les prometió un encuentro pero aún no fue concretado.

