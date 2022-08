Dirigentes y militantes del PJ debatieron acciones para acompañar a Cristina Kirchner

En la tarde de ayer se llevó a cabo en la sede del Partido Justicialista de Moreno 251, una reunión convocada por autoridades y militantes, con el objetivo de debatir y expresar el acompañamiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Decenas de militantes fueron llegando a la sede partidaria desde las 16 horas, donde fueron recibidos por Leandro Matilla, Leonel Soto, Mónica Cabeza, Olga Cerato, Maria Romero, entre otros dirigentes del espacio. En el ambiente sobrevolaba un clima de preocupación luego de que el fiscal Diego Luciani, en el marco de la denominada “Causa Vialidad” pidiera una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la ex presidenta.

Durante la reunión, los presentes pudieron compartir pareceres y proponer líneas de acción ante el actual escenario, la cuales giraban en torno a movilizar a las bases del movimiento, paros por tiempo indeterminado y la generación de espacios de debate y análisis.

En diálogo con LA VOZ, el presidente del PJ de Zárate, Leandro Matilla, expresó: “Cristina merece que la banquemos, que hoy el PJ se haya autoconvocado, que estemos en alerta. Es la máxima referente del movimiento nacional y popular. Esto también excede a Cristina, hoy estamos defendiendo la democracia, el estado de derecho”.

En esa línea, el dirigente peronista sostuvo que “la causa tiene claros vicios” y agregó que “el fiscal hizo más un alegato político que un alegato jurídico”.

“Cuando se toca a alguien que termina exteriorizando lo que es la voluntad del pueblo, el pueblo se levanta, sale a defender y es por eso que hoy estamos todos acá. Como presidente del PJ estoy muy contento con la cantidad de compañeros y compañeras que vinieron”, manifestó.

Una de las interpretaciones que surgieron durante las últimas horas, tiene que ver describir este escenario como una intento de proscripción de la mandataria. “Forma parte de una persecución que se da hace décadas, que la vivimos con Perón, y los daños que se generan son muy grandes. El daño que terminan causando a las luchas nacionales y populares es muy importante, es una nueva forma de tomar gobierno, de proscribir, de callar voces y no lo podemos permitir”, dijo Matilla.

En ese sentido, cuando el accionar de la Justicia ingresa en la agenda de debate público, suele cobrar mayor fuerza el pedido que llevan adelante distintos sectores y que pone de relieve la necesidad de una reforma judicial.

Consultado sobre ese tema, Matilla analizó: “El Consejo de la Magistratura desde la reforma del 94 está viciada de cumplir la función que tiene que cumplir. La Justicia necesita una democratización, no puede ser que haya un poder del Estado que no tenga que rendir cuentas, que tenga cargos que no haya nunca que renovarlos. Es importante que cada poder ejerza el poder que tiene. Cuando el Poder Judicial se excede en sus facultades y lo que termina de hacer es tratar de marcar lineamientos políticos hay que prender una luz de alerta”.

Por último, respecto de cuál es el camino que debe tomar el movimiento en estas circunstancias, añadió: “El peronismo no puede hacer otra cosa que defender el campo popular, vernos, estar en los barrios, encontrarnos. A los grupos mediáticos, a la Justicia cuando se pone a hacer política en lugar de juzgar, solamente se la puede contrarrestar con la gente en la calle, defendiendo los derechos y las garantías. No hay que perder los espacios y demostrar que el pueblo está dispuesto a defender las garantías, de manera democrática, pero con una voz muy firme”.

El Partido Justicialista convocó a una jornada para manifestar su apoyo a Cristina Kirchner. Militantes justicialistas ayer en la sede de calle Moreno.

