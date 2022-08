Protesta de alumnos de «El Tatú»

En la mañana de ayer, alumnos de la Escuela Agraria Nro. 1 “Carlos Von Bernard” de Paraje El Tatú se hicieron presente frente al Palacio Municipal para llevar a cabo una medida de protesta a través de la cual expusieron el incumplimiento del Ejecutivo Municipal respecto del transporte hacia la institución educativa.

Varias personas se concentraron en el lugar con pancartas y realizando una quema de cubiertas con el propósito de visibilizar el reclamo.

“No se está cumpliendo la ordenanza, las becas municipales no llegaron y el subsidio todavía está sin pagar, así que el colectivo que contratamos suspendió el servicio porque no está recibiendo el pago a tiempo”, señalaron padres consultados.

Durante la protesta se vivieron momentos de tensión cuando en el lugar se hizo presente personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que, portando armas largas, intentaron ponerle fin a la manifestación. Según detallaron los padres, los uniformados arribaron al lugar con una actitud intimidante y exhibiendo sus armas frente a menores de edad que reclamaban su derecho a contar con un transporte para asistir a clases.

Este escenario de incertidumbre para la comunidad educativa no es una novedad, sino que tuvo su inicio a comienzos de año.

Cabe recordar que después de varias protestas y manifestaciones realizadas por padres y alumnos de la escuela agraria durante las primeras semanas del ciclo lectivo, finalmente el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo de Darío Raffo, accedió a la entrega de un subsidio que cubriría una parte del servicio y el resto lo abonarían las familias, conformando así una cuota accesible para las economías domésticas.

Fue así que, por gestión de las madres y padres, se contrató a la empresa S&C para la realización del servicio, pero según sostienen, el incumplimiento de las autoridades a lo acordado, derivó en que hoy nuevamente decenas de alumnos se vean impedidos de concurrir a clases ante la falta de un transporte.

Tampoco es la primera vez que alumnos y familiares se ven expuestos a situaciones de tensión que involucran a las fuerzas policiales, dado que ya se habían registrado algunos entredichos en protestas realizadas en el acceso a Zárate por avenida Lavalle y, semanas más tarde, una de las empresas de transporte sufrió la retención de una unidad con alumnos en el interior, en un procedimiento policial que despertó una gran malestar en la comunidad.

