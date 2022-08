Incendios: Controlaron un importante foco en el «Ciervo de los Pantanos»

Fueron tres días de combate contra un gran incendio desatado en el predio del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que requirió la intervención de distintas fuerzas.

“Debido a las constantes rotaciones del viento y las fuertes ráfagas de hasta de 47 km por hora, el fuego originado en la zona del río Luján y el Canal Santa María avanzó rápidamente hacia el noreste afectando un total aproximado de 1400 hectáreas dentro del Parque Nacional y 800 hectáreas fuera de él”, describieron las autoridades del PN Ciervo de los Pantanos.

Allí trabajaron guardaparques y brigadistas del Parque Nacional que combatieron durante tres intensas jornadas junto a personal de la brigada del Parque Nacional Campos del Tuyú y de los Parques Nacionales Los Alerces, Nahuel Huapi y Lanín que se sumaron el día sábado.

Según detallaron, también se contó con el apoyo estable de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de Campana, Zárate y Escobar, Prefectura Naval Argentina de Campana y con el sostén técnico de la Asociación Barómetro de Zárate, además un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego destinado al desplazamiento del personal.

Durante la jornada de ayer se realizaron salidas a la zona para determinar el daño ecológico del sector.

El Parque Nacional «Ciervo de los Pantanos» estuvo afectado por incendios durante tres días.

Liberaron a tres detenidos acusados de iniciar incendios

Los tres santafesinos detenidos que habían iniciado un fuego a la altura de Arroyo Seco fueron liberados.

Se trata de un hombre de 54 años y dos jóvenes de 18 y 22 años, que habían sido detenidos por haber iniciado un fuego en las islas.

Luego de declarar el martes ante el juez federal de Victoria, Federico Martín, se supo que los tres implicados eran apicultores de Villa Constitución.

«El día que tuvimos la audiencia estuvimos incomunicados (por el martes); el viernes tipo 7 nos sacaron de donde nos tenían y nos llevaron a otro lugar. No sabíamos que el sábado nos iban a liberar hasta que firmamos los papeles”, explicó Rodolfo, uno de los apicultores detenidos.

El imputado explicó cual fue la acción que declaró en la testimonial ante el Juez: “Nosotros tenemos colmenas donde estábamos limpiando, se nos había roto la desmalezadora y empezamos a juntar yuyos, amontonamos e íbamos prendiendo», contó.

«Estábamos haciendo los últimos montoncitos, apagando todo, no se nos fue de las manos nada y ahí llego esta gente de la policía, nos hicieron un acta y después nos llevaron a la comisaria que tienen en la isla, nos tuvieron ahí incomunicados desde ese momento”, agregó.

Rodolfo aclaró que no tenía conocimiento que iniciar un “contrafuegos” para proteger sus bienes estaba prohibido: “No sabíamos nada, todos lo hacen, la policía nos dijo pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que se nos quemen las cosas para hacer algo? ¿Hasta que vayan ellos?”, se quejó.

Sobre como seguirá su causa, Rodolfo contó que se tienen que volver a presentar ante la Justicia «dentro de un mes», aunque reconoció «no saber como actuar si el fuego vuelve a atacar sus colmenas».

«Debo consultarlo con la gente esta, porque no podemos hacer contrafuegos. Ahora sabemos que no los podemos hacer, pero no sé como pararíamos el fuego si llega a suceder», admitió.

