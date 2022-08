Concentración en la sede el peronismo y

marcha simbólica en apoyo a Cristina Kirchner

Hoy a partir de las 17:30 horas en el local del Partido Justicialista (PJ) de Zárate, ubicada en calle Moreno 251, militantes peronistas y del Frente de Todos se concentrarán para luego realizar una marcha simbólica hacia el juzgado de la avenida Mitre y luego a Plaza Mitre.

«Zárate con Cristina» es el lema de la jornada en apoyo a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, luego de que el fiscal Diego Luciani, en el marco de la denominada “Causa Vialidad” pidiera una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la ex presidenta.

Cabe recordar que en la tarde de martes pasado, se llevó a cabo en la sede del PJ, una reunión convocada por autoridades y militantes, con el objetivo de debatir y expresar el acompañamiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que estuvieron presentes las máximas autoridades del peronismo local, entre ellos su presidente Leandro Matilla y el vicepresidente, Roberto Huergo, junto a otros dirigentes como Leonel Soto, Mónica Cabeza, Olga Cerato, Maria Romero y decenas de militantes.

PREPARAN UNA «UNA GRAN MARCHA»

Juliana Di Tullio, senadora oficialista, confirmó que el Frente de Todos prepara una movilización en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del juicio por la causa Obra Pública.

«El pueblo peronista está siendo atacado. Sabemos que vamos a seguir dando pelea, por eso estamos construyendo esta enorme movilización. Hay varias posibilidades, no es ahora, aunque alentamos a que el pueblo se siga expresando de manera espontanea. Va a ser un mensaje institucional de un partido que está siendo atacado», afirmó.

Si bien aún resta definir la fecha de la protesta, la senadora aseguró que la marcha será masiva y se replicará en los distintos puntos del país. «Diciembre me parece una movilización tardía, pero el 17 de octubre no. Nos están atacando la historia», indicó mientras dejó entrever que la convocatoria podría ser para el 17 de octubre.

En la misma línea, reveló: «Soy de las que exige movilizarse. Se vienen haciendo movilizaciones en cada rincón de la argentina, sin dirigencia a la cabeza, que no las mostró nadie. Hay una responsabilidad de la dirigencia peronista que tiene que estar en permanente alerta de movilización”.

El martes, el PJ se había reunido para definir acciones de apoyo a la vicepresidente.

