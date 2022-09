Incertidumbre en los usuarios por la falta de servicios por la noche

En los últimos días surgió un malestar entre los usuarios de la línea 194 que opera la empresa La Nueva Metropol, ante una medida de frecuencia reducida de colectivos que causó inconvenientes en los vecinos.

Se trata de un paro nocturno de actividades en el horario de 22 a 5 horas que, según los propios usuarios, no fue informado debidamente.

Por esta razón, muchos pasajeros que salieron de Zárate sin prever este escenario por falta de información, quedaron varados en Capital Federal y sin ninguna respuesta de las autoridades de la empresa.

La medida de fuerza ya lleva varios días y surgió a partir de una deuda de los subsidios atrasados en 32 líneas porteñas que aún hoy no termina de dirimirse. Las empresas demandan un monto aproximado de $17.000 millones; recientemente, desde Nación transfirieron a las empresas de transporte del AMBA una cifra de $3.900 millones para cubrir una parte de la deuda en concepto de subsidios del Estado.

Días atrás, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte (AAETA) aseguraron que la situación del sector «es una de las más críticas de la historia» y pidieron al Gobierno entablar diálogo para encontrar soluciones.

A través de un comunicado, mencionaron que la situación del sector “es una de las más críticas de la historia» y le adjudicaron este escenario a la inflación, la demora en el pago de los fondos por parte del Estado nacional y atrasos en las tarifas.

«No ha sido decisión de los operadores congelar la tarifa por tres años hasta alcanzar en términos reales su valor más bajo de la historia. Tampoco ha sido nuestra decisión que los cálculos que utiliza el Estado para determinar el nivel de subsidios utilicen precios de insumos (gasoil, repuestos, etc) del mes de marzo 2022, con más de 30% de inflación desde entonces y que además no se paguen en tiempo y forma», señalaron.

Lo cierto, es que muchos usuarios de Zárate que deben regresar a sus hogares por la medianoche, se ven directamente afectados por esta medida que los obliga a tener que buscar alternativas en la vuelta a casa, dado que, según comentaron a este medio, desde las oficinas de Once informaron que el último servicio desde esa cabecera hasta Zárate, parte a las 20.15 horas.

