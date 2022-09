La Escuela Primaria 33 celebró sus 25 años

Con mucha emoción se celebraron ayer los festejos por el 25º Aniversario de la Primaria 33 “Homero Expósito”, del barrio de Pro Tierra. Se trata de una de las escuelas más “nuevas” del distrito al lado de otras que ya tienen 50, 70 y hasta centenarias. Por tal motivo, se preparó un importante acto formal e informal en el patio del establecimiento, con la visita de autoridades educativas y hasta la banda municipal tocó para toda la comunidad.

De parte del Consejo Escolar y del municipio se entregaron placas conmemorativas que fueron descubiertas una vez iniciado el acto y bendecidas por el Cura Párroco, Ariel Pérez, y por el Pastor Marcelo Micucci. Luego toda la actividad se trasladó al patio del establecimiento. En tanto en el pasillo que conduce al SUM del colegio, se exhibieron todos los trabajos de alumnos de la escuela, junto con una línea de tiempo que marcaba las distintas épocas del colegio.

La imposición del nombre no fue casual y es un distintivo que lleva la escuela para realizar proyectos educativos relacionados a la poesía. Es por ello que alumnos y alumnas de 4to Año “B” mostraron sus poesías; se expusieron maquetas de la escuela como trabajos del área de Plástica de 3ero “B”; trabajaron sobre la vida y obra de Homero, sobre el tango y sus instrumentos. Es muy llamativo que todos los salones tengan fileteado como nombres tangos escritos por Homero Expósito; Al compás del corazón, Pequeña, Pedacito de Cielo.

En cuanto al acto, participaron muchos vecinos, padres, madres, ex alumnos, ex docentes y ex directivos. También estuvieron las el Inspector en Jefe Distrital, Marcelo Sánchez; las Inspectores de Primaria Rosana Borro y Adriana Dávalos, otros inspectores areales, la titular de la Secretaría de Asuntos Docentes, Mariel González, la presidenta del Consejo Escolar, Silvia Fernández Sena, consejeros escolares y en representación del intendente, estuvo Darío Raffo, secretario de Desarrollo Humano; Walter López, secretario de Desarrollo Territorial y la directora de Educación, Verónica Alberro.

Posteriormente, fue el turno del ingreso de las Banderas de Ceremonia y de la entonación del Himno Nacional a cargo de la Banda Municipal “Tito Lavenia” con la dirección de Damián Bastida. Cabe señalar que las escuelas de los barrios vecinos participaron del acto, aportando sus banderas, como la Primaria 26, la 27 y la 29.

Luego fue el turno de los discursos, y la primera en hacerlo fue la directora, Zulma Rivero. “Nuestra escuela ha tenido, en el ámbito educacional, un pasado carente de recursos pero con un gran compromiso y vocación docente. Gracias a ello, se lograron importantes avances; como la ampliación de la escuela y la inauguración de nuevas dependencias. Fueron acciones necesarias a raíz del crecimiento del barrio y el aumento de la matrícula escolar. Y nuestra escuela siguió creciendo gracias a la donación de empresas como Tenaris, que logramos construir el SUM. Luego se construyó una sala de arte y sobrevino la pandemia, la cual nos hizo repensar nuestra forma de vivir y de trabajar. Debimos modificar hábitos de enseñar y aprender, y adquirir nuevos recursos tecnológicos. Toda esta experiencia nos enseña que para edificar el futuro necesitamos mantener una memoria histórica. Identificar nuestros éxitos y fracasos y redescubrir el pasado, que siempre nos entrega nuevas opciones a futuro para trabajar por una educación de calidad y más equidad. No perdimos nuestra misión, que es proporcionarles herramientas a los jóvenes para ser libres y, en base a ello, la educación debe preocuparse por el desarrollo del ser humano de forma completa. Esto incluye la Educación Sexual Integral, que en la escuela lo trabajamos con distintos talleres a lo largo del año”, explicó la directora del establecimiento, Zulma Rivero.

“Tenemos en cuenta, además, que la familia es la primera institución social y debe ser la principal educadora. Luego vinimos los docentes pero el trabajo es codo a codo con la familia. Agradezco, en este día tan especial y emotivo, a mis queridos colegas por la labor formativa y pedagógica y a todas las familias de esta escuela”, concluyó la directora.

Finalmente, un alumno de 6to. Año, Santiago Cóceres, dibujó con lápiz a Homero y Virgilio Expósito; dos retratos que serán entregados a Mónica Expósito, la madrina de la institución. Como corolario, se soplaron simbólicamente las velitas de una torta junto a toda la comunidad educativa.

El Tango y la poesía

Los docentes del colegio definieron a la educación como, “la herramienta fundamental de los pueblos libres”, como objetivo primordial de la escuela pública. Y en este sentido es que toman a la poesía y a la música tanguera como premisas luego de la imposición del nombre de la entidad, Homero Expósito. El acto informal, también realizado en el patio de la escuela, lo abrió Candela Cambra y Pablo Barretto, que bailaron “Yuyo Verde”. Luego alumnos de los primeros grados bailaron “Trenzas”, acompañados del profesor Walter Costas. En tanto, alumnos de 4to “A” y “B” cantaron “Naranjo en Flor”, junto al profesor Lucas Roldán. Como cierre del acto, Silva López cantó “Pedacito de Cielo” y “Pequeña”, además de un tema “fuera de programa” de Fito Paez, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

