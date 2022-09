Brutal femicidio y conmoción en Campana

La ciudad de Campana todavía no sale de la conmoción tras el aberrante femicidio descubierto en la tarde del sábado, cuando se confirmó que María Alejandra Abbondanza fue asesinada por un sujeto que ya se encuentra detenido junto a sus padres.

La víctima tenía 38 años y el pasado sábado en horas de la tarde, salió de su vivienda ubicada en la zona céntrica de Campana para dar un paseo junto a su perro.

Con el correr de las horas, y al no tener novedades sobre su madre, la hija adolescente de la mujer se preocupó y avisó a un grupo de familiares sobre la ausencia de Abbondanza. Fue así que se radicó una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría de Campana y a partir de eso, se desplegó un operativo para tratar de ubicar a la mujer.

En el análisis de cámaras de seguridad de la zona, pudieron advertir la presencia de la víctima caminando por la cuadra de su casa y también se la observó ingresar en una vivienda vecina tras encontrarse con el principal sospechoso del caso.

Se trata de Agustín Chiminelli, de 24 años de edad, a quien se observa dialogar con María Alejandra antes de ingresar a la vivienda. El registro fílmico detalla que el sujeto entró y salió de la propiedad en reiteradas ocasiones con bolsas en sus manos, mientras que a Abbondanza no se la vio más.

Los tareas policiales realizadas en la zona llevaron a que los agentes hallaran una bolsa con una toalla y una mancuerna con rastros hemáticos en un cesto de basura cercano ubicado en la vía pública; en un terreno próximo a la vivienda de Moreno y Alberdi, también se hallaron prendas de vestir de la víctima y el collar de su mascota. Las imágenes también revelaron que el perro se habría escapado (o fue liberado) en horas de la madrugada.

Con esos elementos, la fiscal a cargo de la investigación, la Dra. Ana Laura Brizuela de la UFI Nro. 2 del Departamento Judicial Zárate Campana, solicitó un allanamiento a la mencionada vivienda, donde además de sujeto sindicado, también residían sus padres Carlos Rubén Chiminelli (69) y Liliana Esther Sánchez (64).

Al ingresar al lugar, los efectivos se encontraron con el horror. En el interior de una habitación cerrada con llave, fueron hallados los restos quemados del cuerpo de la víctima. Por tal motivo, la fiscal Brizuela dispuso la detención de Agustín Chiminelli, sospechado de ser el autor del hecho; y de sus padres, que habrían colaborado ya sea en el crimen o en su encubrimiento.

MASIVA MARCHA EN PEDIDO DE JUSTICIA

En horas de la tarde del sábado, cientos de vecinas y vecinos de Campana salieron a las calles para exigir justicia por el brutal femicidio de María Alejandra Abbondanza. Las manifestantes recorrieron la avenida Rocca y la plaza Eduardo Costa, frente a la Municipalidad.

La Asamblea Permanente Popular de Mujeres y Disidencias se llevó a cabo en las puertas de la sede del Ministerio Público Fiscal para visibilizar la situación y exigir a las autoridades del Consejo de Género y Violencia Familiar del HCD de Campana para que se puedan realizar proyectos de prevención y posterior abordaje a situaciones de violencia de género.

En tanto, la Municipalidad de Campana decretó durante la tarde del sábado dos días de luto. «Ante el aberrante crimen de María Alejadra Abbondanza que conmociona a toda nuestra comunidad, el Municipio de Campana decreta dos días de luto en acompañamiento a su familia y allegados», dice el comunicado de la comuna

“Destruyó a una familia completa”

La expareja de la mujer descuartizada y quemada en la casa de un vecino de Campana dijo este domingo que la víctima era «maravillosa», que no tiene «palabras de consuelo» para su hija adolescente que convivía con la mujer y que no solo mataron a una persona, sino que se «destruyó a una familia completa».

Se trata de Francisco, quien fue pareja de María Alejandra Abbondanza (38) y con quien tenían una hija en común. Él fue uno de los que participaron de la búsqueda de la mujer, que había sido vista con vida por última vez el viernes por la tarde cuando salió a pasear a su perro «Pocho».

«La buscamos toda la noche, casa por casa. A las cinco de la madrugada (de ayer) fui caminando a la plaza porque me pareció haber visto una remera fucsia, y este chico (por el detenido Agustín C.) estaba parado en la puerta de su casa, pero no sospeché en ningún momento de este pibe», recordó esta mañana el hombre en diálogo con C5N.

Luego, continuó que al regresar de la plaza, «no sé si habrá querido despistar o pasó algo», pero en ese momento «el perro, Pocho, apareció de la nada» y «tenía sangre en el lomo y la cola»,

Según Francisco, él sospechaba que la mujer estaba «en la cuadra porque el perro (un pug) no caminaba mucho».

«Hablé con Cape (quien era la actual pareja de Alejandra) y está destrozado. Alejandra era los ojos de Male (su hija) y Male era los ojos de Alejandra. No entiendo tanta cizaña como para hacer lo que hizo», agregó.

«No conozco a Agustín, hace dos años que me separé de ella, y no conozco a su nuevo entorno de amistades. No sé qué relación tenía con este pibe», indicó el hombre y agregó: «No se me ocurre nada. Solo me pongo en la piel de Alejandra y de su desesperación al saber que no iba a salir de ahí.»

Para Francisco, el asesino «no mató solo a una persona, destruyó a una familia completa».

«Para mi nena no tengo palabras de consuelo para decirle. Sé que es muy fuerte. Tiene muy buenos amigos, muy buenos tíos, el apoyo escolar es excelente, y también de la comunidad. Es una vida nueva para ella y para mí», añadió.

Francisco describió a su expareja como «una persona excelente», que trabajaba como «acompañante terapéutica» y era «maravillosa» y «muy colaborativa».

Por último, el hombre destacó que «la justicia se movió rápido y la Policía muy bien», al igual que los otros vecinos del barrio.

Comparte esto: Twitter

Facebook