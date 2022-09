«La autonomía municipal implica desarrollo territorial»

El Comité UCR de Zárate, Lima y Escalada recibió a la senadora provincial y vicepresidente del comité UCR provincial, Erica Revilla. “Con la autonomía resolveremos los problemas que aquejan a los municipios en la actualidad”, señaló.

El comité de distrito realizó una nueva charla temática e interactiva, en esta ocasión se trató el proyecto de “Autonomía Municipal”. «Las demandas que afrontan las administraciones municipales, requieren que se trabaje en la actualización de la normativa vigente. El proyecto que presentó Revilla de Autonomía Municipal es ejemplo de ello», explicó el moderador de la charla Leandro Luna.

La propuesta de Revilla, Flavia Delmonte, David Hirtz, Agustín Maspoli, Ariel Bordaisco y Alejandro Cellillo se encuentra en la Comisión de Asuntos Municipales. “Este proyecto nos hace reflexionar que no solo estamos hablando de una normativa jurídica, sino de nuestros problemas, las necesidades, el sentir, porque son los municipios el corazón de la provincia, porque le dan valor con sus recursos”, expresó Revilla en el Comité UCR de Zárate frente a correligionarios y vecinos, acompañada del Dr. Matías Duarte, secretario legislativo del bloque de Senadores.

“A la hora de poder pensar nuestras ciudades nos sentimos presos de esta situación. Por eso lo que queremos trasladar es poder resolverle los problemas a la gente en forma inmediata, de tener soluciones al alcance de la mano, porque como siempre digo, los intendentes son responsables de todo y dueños de nada”, indicó.

“Estamos trabajando por la autonomía de los municipios para que logren un desarrollo territorial, porque muchas veces depende que el gobernador tenga buen tino y nos dé a todos lo que nos corresponde”, comentó Revilla, que consideró que “la autonomía es identidad, es pertenencia”.

Cabe destacar la presencia de integrantes de APAL “Autonomía para Lima”, quienes luego de la charla expresaron es sus redes sociales: “Pudimos exponer, manifestar y solicitar que además de esta lucha que llevan adelante los 135 municipios ya existentes de la Provincia de Buenos Aires, no se debe dejar de lado el reconocimiento de Nuevos Municipios y atender las necesidades que tenemos las Ciudades no cabecera de Partido”, y finalizaron,: “agradecemos enormemente a la Unión Cívica Radical de Lima por invitarnos y hacernos parte de esta jornada. De eso se trata el trabajo en equipo y comunidad para llegar al objetivo que todos queremos para nuestra Ciudad”.

Por su parte el concejal Norberto Toncovich comentó: “en nuestro partido la autonomía tiene un valor significativo, por este motivo siempre acompañaremos cada iniciativa legislativa en la provincia y en nuestra ciudad”.

Para finalizar la dirigente provincial Sandra Paris comentó: “desde la UCR estamos convencidos de que la autonomía resolverá muchos de los problemas que afrontan los municipios de la provincia en la actualidad”, “la autonomía está plasmada en la Constitución Nacional y las únicas provincias que no adhirieron son Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe”.

