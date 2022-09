Para el Concejo Deliberante, los incendios en el Delta son una «catástrofe ambiental»

La grave situación provocada por los incendios en las islas del Delta del Paraná ha obligado a que el Concejo Deliberante de Zárate apruebe la Resolución 3560 y caratuló a los incendios de “catástrofe ambiental”.

Los ediles identificaron varias causas, algunas climáticas (como las altas temperaturas o la sequía) y otras humanas, como las quemas intencionales.

Sin embargo se ampara en la intencionalidad humana de estos incendios asociándolos directamente a “intenciones inmobiliarias o agrícolas, siendo un delito que está establecido en el Código Penal y que la justicia lamentablemente no actúa», fueron las palabras del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, cuyas palabras fueron citadas en la resolución aprobada por el HCD.

“Resulta evidente que la justicia no ha logrado, en todos los casos, identificar a los responsables de tales actos delictivos quiénes, debido a sus comportamientos, deben ser enjuiciados y eventualmente condenados.Y este cuerpo, no puede permanecer ajeno a esta situación que padecen millones de ciudadanos y nuestros vecinos en particular”, resolvieron los ediles en la última sesión.

Es por ello que el HCD salió a mostrar su posición política, manifestando su profunda preocupación por los incendios que afectan la zona del Delta del Paraná, exhortando a aquellas personas que posean datos sobre el origen intencional de los mismos, los aporten a la justicia a fin de facilitar la identificación de los autores y la condena a su conducta.

Al mismo tiempo, el cuerpo de concejales se puso a disposición en función de “lograr la identificación de los posibles autores y el esclarecimiento de los mismos con la eficiencia y premura que la situación de extrema complejidad expuesta.

