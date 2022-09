El Instituto «José Manuel Estrada» celebró con un acto el Día del Profesor

Cada 17 de septiembre se celebra en nuestro país el Día del Profesor, en homenaje a uno de los mayores exponentes de la docencia que tuvo nuestro país, como lo fue José Manuel Estrada.

En ese marco, el establecimiento educativo que lleva su nombre en nuestra ciudad, el Instituto José Manuel Estrada ubicado en Belgrano y San Martín, llevó a cabo en la mañana de ayer un emotivo acto homenaje a los docentes, donde se recordó también al patrono de la institución.

Durante el acto, un grupo de alumnos leyó un texto dirigido al plantel docente y los estudiantes de 1er año le dedicaron una canción sorpresa que prepararon junto al Prof. de Artes, Gustavo Retamozo.

En diálogo con LA VOZ, la vicedirectora de la institución, Celeste Calvo, comentó: “En estos actos la idea siempre es hablarle a nuestros alumnos, ser docente hoy es complicado, no quiere decir que haya tiempos en los que no lo fue. En este momento nos interpelamos todo el tiempo sobre esto que hacemos y cómo lo hacemos, tratando de mejorarlo y estar a la altura de las circunstancias en una sociedad que exige cada vez más de parte de la educación”.

En ese sentido, Calvo, quien también es Psicopedagoga y profesora de Filosofía, agregó: “Lo que nosotros como docentes pregonamos y ofrecemos es a largo plazo, los chicos hoy quieren todo ya, la inmediatez, y es difícil hacerles entender que esto que cuesta, que no es fácil, que lleva tiempo, compromiso y que a la larga va a ofrecer frutos”.

En la misma línea, explicó que en la actualidad la docencia no se limita a enseñar Lengua o Matemáticas. “Hoy ningún docente sabe más que lo que está en Google. El tema está en construir ciudadanos con pensamiento crítico, con compromiso social, empáticos y solidarios, ese es el gran desafío”, detalló y concluyó: “Les deseamos a los profesores un feliz día, venimos de años donde no podiamos festejarlo y volver a encontrarnos en el patio de la escuela nos pone muy felices”.

Docentes y alumnos junto a directivos se unieron en el festejo en el patio del colegio.

