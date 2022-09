El Ejecutivo tiene un mes más para presentar el Presupuesto 2023

La Cámara de Diputados de la Nación arranca hoy el debate del Presupuesto 2023; y el objetivo del Frente de Todos es dedicarle tres semanas a la discusión en comisión, antes de dejarlo listo para pasar al recinto.

En esa instancia, expondrán, con Sergio Massa en la apertura, referentes del Poder Ejecutivo. Además, desde el oficialismo negocian la presencia del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, junto con la participación de representantes de algunas empresas públicas, entre ellas, Aerolíneas Argentinas.

En el caso local, el Ejecutivo municipal aún tendrá un mes más para presentar el presupuesto 2023, y según la Ley Orgánica de las Municipalidades, las administraciones municipales tienen tiempo hasta el 31 de octubre para ingresar al Concejo Deliberante su presupuesto.

PRESUPUESTO EN UN CONTEXTO INFLACIONARIO

No obstante, los funcionarios no dudan en asegurar que los indicadores macroeconómicos, como la inflación y todas las circunstancias económicas del país generan un territorio en donde sólo hay incertidumbre. De hecho le pasa a un ciudadano cualquiera, va a comprar un producto a una ferretería industrial y le dicen que no tienen precio para tal o cual producto por el espiral inflacionario.

Entonces, cómo hace una Comuna, para presupuestar una obra si no tiene referencias confiables o si no hay stock a raíz de la especulación comercial ante la disparada mensual de los precios.

Lo concreto es que antes del 31 de octubre debe elevarlo al Concejo Deliberante para que sea estudiado y aprobado antes de fin de año. Pero hoy en día es una incógnita por todas las variables antes mencionadas, aunque ya sin pandemia.

En caso de que el Concejo Deliberante no lo apruebe, el Ejecutivo deberá administrar el 2023 con el actual presupuesto de $6.543.000.000.

Los concejales deberán estudiar el Presupuesto que prepara el Ejecutivo municipal.

