Incertidumbre y desconcierto por la falta de apoyo de grandes empresas para la Expo Zárate

En la mañana de ayer el presidente del Centro del Comercio e Industrias de Zárate, Ariel Dara, encabezó una conferencia de prensa donde alertó sobre la posibilidad de suspensión del evento que estaba programado para el mes de diciembre, ante la falta de apoyo de grandes empresas del distrito.

“Expo Zárate corre peligro en su ejecución. Las expectativas que teníamos respecto del acompañamiento de las grandes empresas, hasta el momento no llegaron. Las grandes empresas no están apoyando esta gran iniciativa que hemos tenido un grupo de instituciones para hacer Expo Zárate de la forma en que Zárate se lo merece y nos han dado la espalda. Estamos un poco angustiados por este tema”, fueron las palabras de Dara.

En ese marco, expresó la preocupación porque la fecha en la que se realizaría el evento se aproxima y al no contar con la presencia y el apoyo económico de las empresas, la actividad no se podrá concretar.

“La semana pasada tuvimos una reunión con el Municipio, que se comprometió políticamente a ayudar a que las empresas se acerquen a colaborar con la Expo”, dijo el titular del CCIZ, a la vez que agradeció a los comerciantes, emprendedores y pymes de la ciudad, así como también a las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Zárate por el apoyo recibido hasta el momento.

“Para hacer algo que Zárate no se merece, preferimos no hacerlo. Estamos evaluando este tema, estamos esperando”, manifestó Dara y agregó que el apoyo de estas grandes empresas que integran la Unión Industrial de Zárate “había sido garantizado por medio de sus entidades”.

Al respecto, remarcó que aguardarán un plazo de 15 días más y, en caso de no tener novedades, darán de baja el evento.

Respecto de las razones de la falta de acompañamiento a una iniciativa que propone “mostrar el potencial de la ciudad”, desde el CCIZ remarcaron que las desconocen y sostuvieron que “las grandes empresas de Campana están más interesadas que las de Zárate que, aparentemente no están interesadas”.

En ese sentido, continuó: “La Expo Zárate va a servir para que muestre su potencial a la zona, a la provincia. Necesitamos y queremos que estén, tendrían que estar todas las empresas de Zárate”.

Consultado sobre si el problema podría relacionarse a los valores previstos para participar del evento, sostuvieron que los mismos “son alcanzables a una pyme”, con lo cual se entiende que sería mucho más posible para una multinacional.

Ariel Dara, presidente del Centro del Comercio.

Comparte esto: Twitter

Facebook