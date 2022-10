Vuelve a aumentar el precio del pan y llegará a los 400 pesos el kilo

Las políticas antiinflacionarias no dan los resultados esperados y las distintas consultoras analizan que la inflación, a este ritmo, alcanzará el 100% anual hacia diciembre.

Los alimentos en la región metropolitana y el Conurbano bonaerense aumentaron 5,40% en septiembre y en comparación con el mismo período del año pasado subieron un 91,55%. Entre los rubros que más se incrementaron están las carnes, frutas y verduras.

En cuanto al precio de la harina y del pan, las subas fueron ascendiendo en espiral y sin pausa. A la par, la harina “subsidiada” que destinó el Gobierno no fue suficiente, informó el Centro de Panaderos de Zárate. “O llegó tan a cuentagotas que no tuvo impacto en el precio final”, aclararon.

Por lo tanto, desde el sector confirmaron que a partir del próximo 17 de octubre el precio del pan trepará a los 400 pesos el kilogramo.

La inflación generó que, a finales de febrero, los panaderos debieran remarcar los precios; trasladando los aumentos de los insumos a los consumidores y llegando a costar el pan 225 pesos a partir del 28 de febrero en nuestro Partido. Y un mes más tarde, lo remarcaron a 300 en todas las panaderías como “precio sugerido mínimo”.

El pasado primero de agosto el precio en los mostradores de la panadería subió a 350 pesos el kilo y hoy anunciaron que volverán a subirlo a 400 pesos.

En noviembre del año pasado, la cámara de panaderos cobraba el kilo 190 pesos y en noviembre de este año, costará 400; aunque no descartan que el ritmo inflacionario descontrolado podría obligar a una nueva suba.

SALARIOS REGISTRADOS VOLVIERON A PERDER CONTRA LA INFLACION

Los sueldos registrados se actualizaron 4,6% en agosto según el índice RIPTE, que se define como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. De esa manera, los salarios volvieron a perder contra la inflación en agosto, que fue de 7% en el mismo mes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De acuerdo al informe que elabora la Secretaría de Seguridad Social y que sigue la evolución de los salarios del sector formal, los ingresos de los trabajadores registrados volvieron a perder la carrera contra la suba de precios del octavo mes del año y por una mayor diferencia que en julio.

El índice arrojó una suba de los salarios del sector público y privado de solo 4,6%, unos 2,4 puntos menos en relación al 7% de la inflación de agosto.

Cabe destacar que el INDEC dará a conocer el índice de salarios de agosto el próximo 31 de octubre. En tanto, informó en septiembre que el índice de salarios se incrementó 5,5% mensual en julio y 68,7% interanual. De esa manera, los sueldos volvieron a quedar debajo de la inflación de ese mes, que fue de 7,4%, de acuerdo con la medición del organismo oficial.

