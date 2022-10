El intendente Cáffaro descartó la intencionalidad en el incendio de los seis colectivos del SIT

El intendente Osvaldo Cáffaro brindó una conferencia de prensa junto al Secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray y el gerente general del Sistema Integrado de Transporte (SIT), Ricardo Cencioni donde brindaron detalles sobre cómo continuará el servicio tras el grave daño sufrido en el predio de la empresa. Por ahora, las autoridades descartaron que se trate de un atentado.

Pasadas las 23 horas del martes se desató un gran incendio en la playa de estacionamiento del Sistema Integrado de Transporte ubicada en Ruta 6. Según detallaron, por causas que aún no se establecieron, el fuego se habría iniciado en uno de los colectivos y, al estallar su tanque de combustible, se produjo un derrame de gasoil que generó la expansión de las llamas que alcanzaron a otras cinco unidades.

“Tuvimos la ingrata noticia sobre el daño de 6 móviles, estamos muy tristes porque en realidad es un servicio que la gente se ha apropiado, cada vez más vecinos utilizan el servicio”, fueron las palabras del Cáffaro, y agregó: “Lo que sucedió fue tremendo para nosotros, para esta empresa nueva, eficiente. Tomamos el servicio con alrededor de 100 mil viajes y hoy estamos en los 400 mil. La gente cada vez lo utiliza más por suerte, una ciudad pujante tiene que apuntar a esto, a un transporte público fuerte. Lamentablemente cuatro vehículos todavía los estamos pagando con un leasing a través del Banco Nación. Son cuatro vehículos articulados, los más costosos que tenemos, se prendieron fuego”.

La misma noche del siniestro, el Jefe Comunal se acercó al predio, donde se encontró con un gran número de trabajadores de la empresa que se acercaron a colaborar en las tareas. “A simple vista, mala intención o que haya habido un ataque es muy difícil. El lugar está muy custodiado, hay otra empresa que lo rodea. De querer haber actuado alguien con maldad, tendría que haber pasado por dos alambrados, hay cámaras de seguridad. El peritaje va a decir que es lo que sucedió”, sostuvo.

“Es una situación de mucha tristeza. Vi a algunos choferes llorando, no estaban en servicio a esa hora y me encontré con más de 30 choferes que vinieron al lugar. Dos quedaron internados, uno porque tuvo una suba de presión y otro porque tuvo problemas respiratorios”, detalló Cáffaro y agradeció tanto el personal de Bomberos Voluntarios de Zárate como de la Policía. En ese sentido, describió que fueron los propios choferes, sumado al personal de empresas linderas como Zarcam y La Nueva Metropol, los que rápidamente actuaron para desplazar las unidades estacionadas y evitar que el daño fuera mayor.

“Vamos a buscar todas las formas de suplir esta falta que tenemos. Los vehículos articulados servían de apoyo en las horas pico. Vamos a tratar de suplir esto con el alquiler o la compra, no es rápido, pero vamos a buscar todas las formas habidas y por haber de que el servicio sea lo eficiente que es hoy”, indicó.

Según estimaron, el costo de cada colectivo articulado tiene un valor de 170 mil dólares, con lo cual, al ser cuatro las unidades destruidas por el fuego, las pérdidas ascienden a 680 mil dólares, con el agravante de que ese modelo tiene su fabricación interrumpida. Respecto de las unidades comunes, cada una tiene un valor aproximado de 50 mil dólares.

“Hemos hablado con algunas empresas para el préstamo o alquiler, hablamos con la gente del sindicato para que nos den una mano. Vimos una gran predisposición de todo el equipo, creo que vamos a salir adelante dando una respuesta”, dijo el Intendente, quien por el momento descartó un atentado y aseguró que ya se encuentran trabajando junto a los seguros para tratar de recuperar las pérdidas, aunque se trata de un trámite lento.

Conferencia de prensa del jefe comunal.

