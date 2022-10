Triple choque en Ruta 12

En horas de la mañana de ayer, alrededor de las 7.25 horas, el personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate fue alertado por un siniestro vial ocurrido en la Ruta 12 donde se encontraban personas atrapadas.

El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 107 de la Ruta 12, donde una camioneta Toyota Hilux en la que viajaba un hombre embistió por detrás a una unidad de la empresa de transporte KmUno Viajes.

Desde el cuartel local partió el móvil 19 unidad de rescate con 6 hombres y luego la unidad 36 de apoyo con 4 hombres. Al llegar al lugar los servidores se encontraron con la pick up incrustada en la parte trasera del micro y su conductor todavía atrapado en el interior.

De manera inmediata, utilizando herramientas especiales, los bomberos comenzaron a trabajar para liberar al hombre, que presentaba varias lesiones en su cuerpo producto de la violenta colisión.

En el lugar también se hizo presente una ambulancia de la empresa Semzar, cuyos profesionales médicos recibieron de inmediato al automovilista y lo trasladaron de urgencia al Hospital Zonal Virgen del Carmen, con un cuadro de politraumatismos grave.

Por su parte, tres ocupantes del ómnibus también fueron atendidos por presentar traumatismos dada la fuerte colisión.

Según detallaron fuentes consultadas, minutos antes del choque, el micro y un camión habían protagonizado un roce mientras circulaban en la misma dirección y por tal razón tuvieron que detener su marcha, pero en esa acción el vehículo de transportes de pasajeros quedó con la mitad de la carrocería sobre la banquina y la otra mitad sobre la ruta.

Al no alcanzar a divisar esa situación, el conductor de la camioneta no pudo evitar el choque y terminó impactando a alta velocidad.

Intervinieron Bomberos Voluntarios de Zárate.

