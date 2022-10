La producción de trigo en jaque: Zárate se suma a los reclamos por la sequía

Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advirtió sobre las consecuencias de la sequía en la producción de trigo. Mientras el precio de la harina preocupa por su impacto en el pan, aparece en el radar un nuevo problema que complica más los planes en el marco de la batalla contra la inflación que emprende el Gobierno.

De este modo, los productores de trigo del oeste y centro de la provincia de Buenos Aires y norte de La Pampa, donde se concentra más de un 16% de la superficie nacional del cereal de invierno, dependen de lluvias en el corto plazo que mejoren el escenario del cultivo y amortigüen las mermas ya esperadas, mientras el 19,4 % de los cuadros se encuentran en plena espigazón, según indicó la entidad.

Asimismo, señalaron que la falta de precipitaciones y las frecuentes heladas sobre el sudeste de Buenos Aires continúan condicionando el crecimiento del cultivo y ya se prevén mermas en los rendimientos.

La entidad bursátil explicó que “a la fecha, un 15 % de los cuadros se encuentra en plena espigazón”, y agregó que “dicha región juega un rol clave en el aporte a la producción nacional con una participación media del 15,2 % del total durante las últimas cinco campañas”.

En el oeste bonaerense y norte de La Pampa se sembraron 597.000 hectáreas, en el centro 395.000; en el sudoeste 680.000; en el sudeste 835.000 y en la Cuenca del Salado 48.000 hectáreas.

Por su parte, días atrás, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, manifestó «hay preocupación, venimos siguiendo el tema de cerca, pero no vemos un horizonte de faltantes, con lo cual los volúmenes serán suficientes tanto para el mercado interno como para el externo»,

En declaraciones a Radio Universidad de Entre Ríos, aclaró que el avance de la sequía es «producto de un tercer año consecutivo del fenómeno de La Niña», y adelantó que la cosecha de trigo «pasará de los 22 millones de toneladas del año pasado a una estimación de 16,5 millones de toneladas».

«Vamos a tener que trabajar en conjunto con la industria molinera para ir administrando las necesidades de cada uno de los sectores, para que el procesamiento del grano cumpla con ambas cuestiones, es decir abastecimiento interno y exportaciones», subrayó.

LA SITUACION EN LA REGION

Zárate no escapa a este preocupante escenario ya que no se esperan precipitaciones para los próximos días. “Es un periodo crítico y no tener agua en estos momentos es perder todos los días el rinde de nuestras cosechas”, confirmó Martín Coarasa, productor y dirigente de la Sociedad Rural Regional.

“No recuerdo una temporada tan seca, en invierno, de esta naturaleza. De hecho en el 2014 tuvimos rindes muy buenos con buenas áreas sembradas y hoy es ínfima el área sembrada. Aparte muchas malezas ya no las controlan los agroquímicos y los trigos fueron, en su mayoría, afectados por la helada. Aparte, se quemaron las hojas de las habas y con las perspectivas escasas de lluvias el maíz temprano no se sembró. No hay nada de humedad para la siembra de la soja, a la cual veo muy complicada. La verdad es que el panorama es desastroso en toda la provincia de Buenos Aires”, evaluó Coarasa.

En este contexto, muchos molineros advierten sobre un nuevo aumento de pan antes de fin de año tras una cosecha muy mala del trigo.

