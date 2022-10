Lic. Marianela Castiglione: “El Municipio es responsable del desempleo por su falta de gestión para generar trabajo”

Marianela Castiglione, es Licenciada en Relaciones del Trabajo (UBA) y fue Delegada del Ministerio de Trabajo bonaerense en Zárate. Como experta en temas laborales opinó sobre las cuestiones del empleo en nuestra ciudad, y dio sus puntos de vistas sobre cómo gestionar desde el Municipio para satisfacer los requisitos de empleo calificado de las industrias de la zona.

“Zárate tiene serios problemas de empleo y sub-empleo, además de un altísimo nivel de empleo informal, y por ende una pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, señaló Castiglione quien es vicepresidente del Comité radical. “A esto debemos sumarle, que la calificación y formación de nuestros trabajadores no está en sintonía con lo que la industria de la zona requiere, lo que genera un problema aún más grande que es la falta de empleabilidad”.

Castiglione se refirió entonces al Gobierno municipal y dijo que “después de 15 años de gestión del intendente Cáffaro, lo que uno concluye que al municipio jamás le interesó el sector productivo, porque siendo Zárate parte importante del cordón industrial norte de la provincia, el distrito no cuenta con una Oficina de Empleo, muchos vecinos desocupados no tienen donde dejar un CV, y no cuentan con quien los oriente para armar uno”.

Por otro lado, se refirió al trámite de radicación industrial “es sumamente engorroso, dijo, sumado a las grandes cargas impositivas, lo que resulta que las empresas decidan asentarse en ciudades vecinas y no en Zárate, sin dejar considerar las industrias que decidieron irse sin que el municipio haga algo para retenerlas, lo implicó la pérdida de fuentes de trabajo para nuestros vecinos, que no tienen donde reinsertarse laboralmente”.

Mundo laboral y capacitación

La experta en materia laboral recordó que existe en la Municipio el COPRET (Consejo Provincial de Educación y Trabajo) que reúnen a la Municipalidad, el Ministerio de Trabajo, las empresas, sindicatos y los centros de capacitación profesional, que no funciona. Debería orientar en todo lo que hace a la formación profesional que requiere la industria zonal, formación calificada que el sistema no les brinda y que deben ir a buscar a otros municipios con un costo extra de transporte”.

En conclusión, Castiglione señaló que “el Municipio, junto a los gobiernos nacional y provincial, no son ajenos a la fuerte crisis que el sector industrial atraviesa, sino que tienen cuota de responsabilidad y podrían mejorar la situación, por ejemplo, otorgando exenciones a las empresas a radicarse. En el presente no se los ve preocupados por recuperar o generar nuevo empleo”. Dio además, algunas pautas para una gestión municipal eficiente: “Se debe pone en funcionamiento una Ofician de Empleo moderna, tecnológica, receptiva con nexos con las empresas. Y por otro lado, dar un rol protagónico a la formación profesional adecuada a la zona, mejorar la relación con el sector y promocionar la radicación e inversión de capitales en la actividad industrial”.

