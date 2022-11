La Jefa de Anses dio detalles del aumento en jubilaciones y pensiones y del refuerzo para haberes mínimos

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) UDAI Zárate, Alejandra Berni se refirió al nuevo aumento en jubilaciones y pensiones que regirá en diciembre. Además el Gobierno decidió el pago de un refuerzo de 10.000 pesos, que será cobrado por quienes reciben la jubilación mínima.

«En el mes de diciembre los beneficiarios de jubilación, pensión, pensión de adultos mayores, AUH, AUE, pensión no contributiva, recibirán el último aumento del año ya que los beneficiarios tienen aumentos trimestrales, es decir, en marzo, junio, septiembre y diciembre» explicó Alejandra Berni. Además detalló que «el aumento es del 15,62% y un refuerzo de ingreso que se abonará en diciembre, enero y febrero a jubilaciones y pensiones hasta dos mínimas. Con estas medidas la jubilación mínima alcanzará un incremento anual del 107% en 2022».

Con respecto al nuevo bono, la Jefa de Anses Zárate especificó que «será de 10 mil pesos para quienes perciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo hasta los 7 mil pesos para quienes reciban hasta dos haberes mínimos».

«El cuarto aumento por movilidad del año 2022 alcanzará a 17 millones de argentinos. Cabe destacar que, con este aumento, las jubilaciones mínimas ascenderán a 60.124 pesos y, con el medio aguinaldo alcanzará los 85.186 pesos. Asimismo, las dos jubilaciones mínimas pasarán a ser de 107.249 pesos y, con el medio aguinaldo de diciembre, llegará a los 157.373 pesos, asignación por hijo ascenderá a 9.795 pesos» aclaró Alejandra Berni.

MONTOS EN DICIEMBRE

• Jubilación Mínima: $ 60.124.

• Pensión Adultos Mayores (PUAM): $ 48.099.

• Pensión No Contributiva (PNC): $ 42.086.

• AUH Asignación Universal por Hijo de hasta 18 años: $9795.

A dicho valor se le retendrá el 20 % (1959) por lo que el cobro quedará en $ 7836.

• Asignación por Embarazo $ 9795.

• Para las familias con hijos con discapacidad será 31.899

• Las retenciones se acumularán hasta el 2023.

«Para percibir dichos fondos se necesitará que la persona cumpla con la presentación de la libreta. Este trámite puede realizarse por la página Mi Anses o presentarla sin turno en la oficina hasta el 31 de diciembre. Con la presentación de la libreta se realiza el control de evolución y salud de cada hijo» puntualizó la titular de Anses Zárate.

REFUERZO ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS

Vale recordar que la inscripción del refuerzo alimentario continúa abierta y se abonará el 14 de noviembre a quienes se inscribieron hasta el 7 de noviembre.

En los casos que aún no se inscribieron percibirán las cuotas de noviembre y diciembre en un solo pago de 45 mil pesos el próximo mes siempre y cuando cumplan con los requisitos.

CRONOGRAMA DE PAGO

• DNI terminado en 0: 14 de noviembre.

• DNI terminado en 1: 15 de noviembre.

• DNI terminado en 2: 16 de noviembre.

• DNI terminado en 3: 17 de noviembre.

• DNI terminado en 4: 18 de noviembre.

• DNI terminado en 5: 22 de noviembre.

• DNI terminado en 6: 23 de noviembre.

• DNI terminado en 7: 24 de noviembre.

• DNI terminado en 8: 25 de noviembre.

• DNI terminado en 9: 28 de noviembre.

«Sabemos que a lo largo de la vida los adultos mayores han atravesado momentos difíciles por lo que son el motor que nos dan fuerza para salir adelante, seguir trabajando para recuperar la alegría, la esperanza y de esta manera entre todos poner a nuestra amada Argentina de pie», concluyó Alejandra Berni.

