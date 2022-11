Zárate tuvo su primer Pre Cosquín, el festival más importante del folklore

En el Teatro Coliseo de Zárate, se llevó a cabo el sábado pasado una de las instancias preliminares del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que reunirá el próximo año a importantes figuras.

Se trata la 51° Edición del Certamen para Nuevos Valores, que busca reconocer el talento de artistas de todo el país que presenten propuestas de raíz folklórica en música y danza.

El evento organizado por el Municipio se desarrolló de manera gratuita y abierta a la comunidad.

Un jurado compuesto por Regina Bombardieri, Mariano Zozaya, Jorge Caballero, Verónica Guzmán y Sebastián Farías Gómez, evaluaron aspectos de danza, música y canto en más de 200 personas que se anotaron previamente para las siguientes categorías: solista vocal, solista instrumental, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, tema inédito, pareja de baile estilizada, conjunto vocal, solista de malambo y conjunto de baile folclórico.

Con la presencia en el escenario del intendente Osvaldo Cáffaro, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Darío Raffo, la directora de Contenidos y Espacios Culturales, Luciana Barberis, y el director de Cultura del Municipio de Cosquín y secretario de Cultura de la Comisión Municipal de Folklore, Sergio Javier Oliva, se anunciaron los ganadores y se hizo entrega de los reconocimientos.

Los seleccionados, que luego de esta etapa local tendrán nuevamente la oportunidad de desplegar su habilidad artística para alcanzar un lugar en la Gran Final del “Pre Cosquín 2023”, fueron: Julián Díaz y Omar Arce (solista vocal), “Sin Destino” (conjunto vocal), Leonel Gonzalez (solista instrumental), “Zamba y Camino” (tema inédito), Ezequiel Maya (solista de malambo), “La Vuelta Malambo” (conjunto de malambo), Carmen Ponce y Fernando Barrientos (pareja de baile tradicional), Acuña y Chabez (pareja de baile estilizada) y “Ballet Folclórico el Caudillo” (conjunto de baile folclórico).

“Fue una noche maravillosa, es nuestra primera vez en la historia de Pre Cosquín, y con más de 250 artistas. Quiero enviar un abrazo grande a los artistas locales, a todos los que participaron, a todo mi equipo, a la Sociedad Italiana y a todo Zárate que hizo posible esto. La idea es continuar el próximo año. Vamos a evolucionar y lo haremos aún más grande”, expresó el intendente Cáffaro.

“Tuvimos una hermosa jornada con distintos artistas, no sólo de la ciudad de Zárate, sino de varias ciudades de nuestra región que están expresando un nivel muy alto. Y eso genera que se siga apoyando a la cultura, lo artístico y el folclore”, agregó el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social.

Por su parte, Julián Díaz, ganador de la categoría Solista Vocal, que asimismo es un reconocido músico de Zárate que integra “Grupo Genes”, manifestó con mucha emoción: “No me lo esperaba, es la primera vez que me presento a un certamen como solista y fue una experiencia increíble. El resultado allá no importa, lo importante es estar pisando ese escenario, que para mí es lo más imponente de nuestro país”.

La realización del Pre Cosquín en Zárate había sido anunciada por Osvaldo Cáffaro luego de reunirse junto a su par de Cosquín y presidente de la Comisión Municipal de Folklore de dicha ciudad anfitriona, Gabriel Musso, en el Tercer Encuentro de Ciudades Inclusivas y Sostenibles que tuvo lugar en el mes de septiembre en Mendoza.

