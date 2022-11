“La violencia por razones de género contra las mujeres no para”

La Casa del Encuentro, una asociación que trabaja contra la violencia hacia las mujeres y la trata de personas, retransmitió un informe en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, relacionado con los femicidios desde el 25N 2021 a 25N 2022.

Según el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, en este período se registraron 300 femicidios, 7 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones. En Argentina en un año 338 hijas /hijos quedaron sin madre, 64 % menores de edad.

Cada 25N se visibiliza la violencia de género y se pone en agenda su erradicación. La Casa del Encuentro, en 2009, creó el primer observatorio de femicidios en Argentina llamado “Adriana Marisel Zambrano”, en homenaje a todas las mujeres que perdieron la vida por violencia de género.

La entidad continuó narrando que “diariamente recorremos más de 120 medios de comunicación de todo el país, sumamos a la estadística los casos en los que no hay duda del femicidio, pero de forma responsable ponemos en seguimiento -el tiempo que sea necesario-, aquellos en los que no está claro el móvil del crimen. Esto da cuenta de la seriedad del trabajo realizado que, durante años, fue el único que aportó a la sociedad y al Estado las cifras de las mujeres y compañeras trans asesinadas por el solo hecho de ser mujeres”.

“Estas cifras de muertes de mujeres por femicidio, no son sólo números”, señaló la dirigentes radical Sandra Paris, sino que detrás de cada mujer asesinada hay hijas e hijos, familias, amistades, afectos y proyectos que no podrá realizar”.

“Por estas razones, desde el radicalismo bonaerense insistimos en reclamar protección para quienes se encuentran en situación de violencia y consideramos imprescindible trabajar en la prevención”. Y no menos importante es el reclamo que hacemos a los gobiernos de educar, capacitar, hacer visible la violencia sexista y erradicar las conductas machistas y estereotipos que nos impone el sistema patriarcal, es el único camino de terminar con los femicidios”, finalizo con énfasis la ex diputada Sandra Paris.

