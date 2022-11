Trabajadores de ATE se declararon en “estado de alerta y movilización”

En el día de ayer, uno de los gremios municipales, ATE notificó a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense que se declaraba en “estado de alerta y movilización” en función de reclamar varios puntos que el municipio aún no resolvió.

Sus reclamos son: recomposición salarial, definición de un monto de bono navideño, pago del Plan Sumar, pases de personal monotributistas a transitorio mensualizado, pase a planta de personal mensualizado, otorgar la última categoría de escalafón a tres de jubilarse, reconocimiento de delegados electos en DPU con la exigencia de que se les otorgue tareas de trabajo, nombramiento de profesionales de la salud, falta de personal de seguridad en dependencias de la secretaría de salud para evitar agresiones a admisionistas y enfermería, correcta liquidación de horas extraordinarias cumpliendo la Ley 14656, terminar con la persecusión política y gremial en DPU, secretaría de Salud y otras dependencias municipales, entrega de ropa de trabajo años 2021/2022, mejorar las condiciones de salud laboral, seguridad e higiene y no al pago en negro de médicos, agentes sanitarios y cooperativistas”, expresó el gremio en un comunicado.

Por todo, la Asociación de Trabajadores del Estado esto realizará un “quite de colaboración y trabajo a reglamento” en todas las dependencias municipales, además de declararse en estado de “alerta y movilización” si los pedidos no se atienden.

Sede de ATE, en Pinto y Brown.

Comparte esto: Twitter

Facebook