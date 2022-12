Las cuatro nuevas postas de vacunación tras el cierre del vacunatorio de Carmencita

Por decisión del gobierno bonaerense, a partir de hoy, las postas de vacunación de Covid-19 van a comenzar a funcionar en centros de salud provinciales y municipales.

En Zárate, dejó de funcionar el vacunatorio ubicado en la Unión Vecinal de Villa Carmencita y se aplicarán dosis contra el Coronavirus en en la Unidad Sanitaria de Fonavi (Pje. Brasil 2032), en la Unidad Sanitaria de Porres (Pellegrini 1940), en la Unidad Sanitaria de Lima «Dr. Aleotti» (calle 15) y en el Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro (Avenida Antártida Argentina 3900).

Estas modificaciones respecto al plan de vacunación en la ciudad se dan en el marco de un aumento de los casos de coronavirus en las últimas tres semanas en el país, lo que la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que “no es predominante y no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes”, pero exhortó a la población a que concurra a aplicarse los refuerzos de la vacuna para seguir ampliando la inmunidad.

Cabe recordar que, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud, los menores de 3 años deberían tener el esquema primario de dos dosis, sin refuerzo; las personas de entre 3 y 17 años el esquema primario más un refuerzo; y los mayores de 18 años el esquema primario más dos refuerzos.

También se precisó que a las personas con inmunocompromiso, a partir de los 12 años y mayores de 50 que hayan recibido sus primeras 2 dosis de la vacuna Sinopharm, les corresponde el esquema primario más tres refuerzos; y a personal de salud, todos los mayores de 50 años y mayores de 18 con comorbilidades deberían contar con el esquema primario más tres refuerzos.

EN CAMPANA

La secretaria de Salud del Municipio de Campana, Cecilia Acciardi; y la subsecretaria Eleonora Penovi, informaron que las dosis para prevenir el Coronavirus comenzarán a aplicarse en el vacunatorio del Hospital San José.

“Todos los profesionales de la Secretaría de Salud están totalmente capacitados para llevar adelante la aplicación de las vacunas tanto en bebés, como niños y adultos”, destacó Acciardi tras indicar que la posta de vacunación comenzará por el hospital y luego se expandirá a los centros de salud de la ciudad.

Según indicaron, la convocatoria comenzará por aquellos que tienen la indicación médica para recibir la 5° dosis (3° refuerzo) que son los profesionales de salud, los inmunocomprometidos mayores de 12 años y los adultos mayores de 50 años.

«EL AUMENTO DE CASOS NO IMPACTA EN INTERNACIONES»

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak explicó que el aumento de casos se viene dando desde hace dos meses en Europa y hace un mes en países de la región como Brasil.

«Las subvariantes de Ómicron BQ.1 y BQ.1.1 son las responsables de los nuesvos rebrotes en todo el mundo», señaló.

Asimismo, indicó que en Argentina «se está viendo un aumento de los casos desde hace tres semanas», aunque «no tienen un impacto significativo en las internaciones, pero sí en centros de monitoreo».

«Por el momento no hay impacto sanitario, por lo que hay que seguir sosteniendo las medidas de vacunación», concluyó el titular de la cartera sanitaria bonaerense.

Concluyó la vacunación en la Unión Vecinal de Villa Carmencita.

