Gripe y Covid-19: “Si la gente no se vacuna, el invierno será desastroso”

El Ministerio de Salud de la Nación recomendó reforzar la vacunación y los cuidados como el uso de barbijo en espacios cerrados y la ventilación cruzada, frente al aumento de casos de coronavirus, que fue de 3,8 veces más alto en todo el país en comparación con la semana anterior.

El 4 de diciembre pasado, la cartera sanitaria reportó nueve muertes por coronavirus y 12.609 contagios en la Argentina. Frente a la cifra, la titular de la cartera sanitaria nacional advirtió que los diagnósticos están en ascenso desde hace cuatro semanas.

“En el último mes, los casos aumentaron un 50% y con ello, la gente se asusta y retoma los testeos. Y si bien la mortalidad es menor, por ahora, el invierno será decisivo ya que tendremos Covid y las gripes”, expresó el cirujano y actual secretario del Círculo Médico de Zárate, Dr. Daniel Mautisi.

“No era normal ver en noviembre y diciembre casos de gripe, pero ahora existen y hay que atenderlos. Por lo tanto, si la gente no se vacuna, el invierno será desastroso”, advirtió el profesional.

Al mismo tiempo, se sorprendió de la poca atención prestada por la sociedad y la desidia de los niveles de gobierno en profundizar campañas de difusión sobre tales situaciones sanitarias.

“Con la primera dosis, tenemos al 90% de la población vacunada. Con la segunda dosis, al 85; la tercera no llega al 50 y ni hablar de la cuarta y la quinta. En cuanto a la gripe, no se vacunó más que un 30% de la población”, criticó el médico.

“El cumplimiento de las vacunas de calendario es otro desastre sanitario. La poliomielitis puede reaparecer, la rubéola neonatal y está también el HPV. La gente se ha desentendido de muchas cosas, o volvemos al calendario y su control, y la correspondiente toma de conciencia del Estado en la salud pública, o vamos a tener más casos de este tipo de enfermedades”, evaluó Mautisi.

PROTECCION SOLIDA

Finalmente, en cuanto al monitoreo que sigue el ministerio de Salud de la Nación, confirmaron que; “por el momento, el aumento de casos no se ha traducido en un aumento significativo de hospitalizaciones o de muertes a raíz de la vacunación. Esto se debe a que la protección que otorgan las vacunas es muy sólida».

En los últimos días creció la demanda de vecinos para vacunarse contra Covid-19.

