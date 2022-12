Desde Toyota ratifican que van por el récord de producir 168 mil vehículos en un año

El 2 de mayo pasado, Gustavo Salinas asumió como nuevo presidente de la filial argentina de Toyota, en lugar de Daniel Herrero, que estuvo en el cargo los últimos 12 años.

Tuvo la responsabilidad de continuar dirigiendo a la automotriz en su espiral productivo ascendente y así lo está llevando a cabo, ya que por tercer año consecutivo, Toyota ocupa el tercer lugar entre las 100 empresas de mejor reputación de la Argentina y a punto de alcanzar su récord productivo de 168 mil unidades producidas para este año.

“Este año fue un año de crecimiento para Toyota y prevemos producir 168.000 unidades para abastecer al mercado argentino y a otros países de la región”, señala el alto ejecutivo.

Además, Salinas tiene por delante el desafío de profundizar la reconversión tecnológica de los autos y de difundir las tecnologías híbridas y eléctricas.

“El 2023 será un año enmarcado en la realidad del mercado automotor, donde es muy factible que continúen las restricciones de dólares, lo que nos impide incrementar los volúmenes de producción e importación. Con lo cual creo que será un año muy similar a este, pero a pesar de esto, nos preparamos para aumentar la producción (somos una empresa regional) porque los mercados de la región tienen una demanda insatisfecha que no terminamos de atender. No obstante, a pesar de la incertidumbre y la complejidad, tenemos que trabajar para crecer con una perspectiva regional para posicionarnos fuerte tanto en el mercado doméstico como en la región. Más del 83% de la producción local de Toyota se exporta. Pero en 2022 alcanzamos una participación de mercado récord de 22,5%”, expresó el presidente de Toyota Argentina en una nota brindada a un medio nacional especializado.

“Toyota lleva 25 años en el país y la gran mayoría de esos años tuvimos inflación. En ese aspecto somos respetuosos, lo que se refleja en los precios. Trabajamos muchísimo en la reducción de costos y compensando con eficiencia el incremento de esos costos”, agregó.

En agosto del año pasado, el ex presidente, Daniel Herrero, habló sobre la dificultad que tenía la firma para conseguir empleados en pos de desarrollar proyectos a futuro. “Se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar 200 personas con secundario completo”.

Al respecto, Salinas completó, “hemos trabajado con el municipio de Zárate para generar programas de finalización del secundario. Eso está funcionando y las empresas, en la actualidad, no pueden tener una actitud pasiva frente a esto: hay que pasar a la acción”, concluyó.

Si bien aún no fue anunciado oficialmente, el año que viene estará marcado para la empresa con la incorporación del tercer turno productivo.

