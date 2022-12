Ante la llegada del verano, Prefectura alerta sobre los peligros en el Río Paraná

Con motivo de evitar accidentes de los ciudadanos que concurrirán al sector costanero con fines de esparcimiento y en mayor medida durante los fines de semana o en los días calurosos, Prefectura Zarate brindó una serie de recomendaciones.

Ante cualquier duda y/o consultas se hallan habilitados los siguientes teléfonos y frecuencias radioeléctricas de Emergencias Náuticas: 106 (disponible en todo el litoral marítimo y fluvial), Prefectura Zárate (03487) 422733 o 422265; vía VHF al Servicio Móvil Marítimo: 156,8 MHz (Canal 16 “Emergencias”).

RECOMENDACIONES PARA LOS VECINOS

Respete los carteles indicadores “prohibido bañarse” o “aguas peligrosas” que se encuentran en distintos sectores de la costanera; No ingrese a las aguas en sectores no habilitados; Haga uso de lugares permitidos (clubes, balnearios, etc.); Respete los sectores delimitados para bañistas y las indicaciones de los guardavidas; Use ropa adecuada; Evite bañarse después del almuerzo o de ingerir bebidas alcohólicas; En las zonas cercanas a la costa los niños siempre deben estar acompañados por un mayor; Evitar riesgos innecesarios es evitar accidentes fatales.

PRACTICAS NAUTICAS

Los lugares habilitados para la Práctica de Deportes Náuticos son:

-Prácticas de moto de agua y jet ski: Río Paraná de las Palmas desde el km. 104 al 106 margen izquierda en una franja de 100 mts. de la costa, debiéndose abstener de navegar en el sector de bañistas ubicado a la altura del Km. 105. d) Río Paraná Guazú entre los kms. 212 al km 216 margen izquierda, hasta 100 metros de ancho de la costa.

-Prácticas de esquí y Wakeboard: Río Paraná de Las Palmas entre los Km. 120 al 123 sobre margen izquierda, en un espejo de agua de 100 mts. de extensión a partir de la costa y Pasaje Talavera, desde el km. 189 al 216.

-Prácticas de remo y stand up paddle: Canal Martín Irigoyen desde el Km. 01 al 16, Arroyo Ñacurutú en toda su extensión, Río Paraná de Las Palmas desde Km. 107 al 110 sobre margen derecha, en un ancho máximo de 100 mts. a partir de la costa.

-Prácticas de vela: Río Paraná de Las Palmas entre los Km. 107,500 al 110, ambas márgenes, en un ancho máximo de 100 mts. a partir de la costa., Río Paraná Guazú entre los Km. 180 al 209, sobre margen izquierda.

-Práctica de Windsurf y Kitesurf: Río Paraná de las Palmas entre los Km. 107,500 y 110 sobre margen derecha, en un ancho máximo de 500 mts. a partir de la costa.

-Motonáutica: Río Paraná de las Palmas, entre los Km. 115 y 117 sobre margen izquierda a 100 mts. de la costa.

