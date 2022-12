Bono de 200 mil pesos para los químicos: 2500 trabajadores se verán beneficiados

Más allá de lo que obtengan las Federaciones o consejos directivos de los sindicatos nacionales, las regionales también cuentan con poder de negociación, planteando sus demandas laborales y salariales.

Uno de los tantos casos es el de la conducción del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate que consiguió un bono de fin de año de 200.000 pesos para los trabajadores y trabajadoras de la zona y de otras empresas radicadas en Gualeguaychú y Larroque.

Se trata de un logro destacado por otros sindicatos y que el químico ha justificado en la continuidad del trabajo de los trabajadores en pandemia.

Según el secretario general de la seccional, Néstor Carrizo, el bono pactado con representantes y directivos de las 27 empresas de la zona, beneficiará a unos 2.500 empleados de Zárate, Campana y Gualeguaychú. Asimismo, recordó que en la paritaria lograron la cláusula «gatillo» acompañando la inflación.

A diferencia de otras empresas de la zona, las plantas químicas radicadas en Zárate, Campana y Gualeguaychú no sufrieron suspensiones ni despidos de personal, debido a que la producción de las agroquímicas y de las petroquímicas se vuelcan, en su gran mayoría, al mercado externo. De hecho la producción de las químicas es estable y no hubo suspensiones ni despidos.

Al respecto, desde el gremio indicaron que «la pandemia y la cuarentena fueron un golpe para la industria en general, pero no para nuestro sector, ya que fue considerada una actividad esencial» y explicaron que «las patronales no tuvieron que recurrir a las cesantías; solo sufrimos algún recorte de horas, que además estuvo ligado a la baja de personal por estar afectados al covid».

Carrizo manifestó que, «además de ser un beneficio para los empleados y empleadas, hay que entender que esto tiene un impacto económico para la comunidad en su conjunto, ya que se trata de una inyección monetaria importante que, en su gran mayoría, se vuelca al consumo» y añadió que «beneficiará la economía local y la rueda productiva en el contexto de depresión y crisis».

El dirigente sindical apuntó que «vale advertir que este bono se consiguió en el marco de una de las mejores paritaria firmadas a nivel nacional» y añadió que «nosotros defendemos los intereses y derechos de los trabajadores y trabajadoras, tratando de sostener el poder adquisitivo de los salarios y cuidando los puestos de trabajo».

Expresó que «el Gobierno y los empresarios deben dar señales para que realmente haya una baja en la inflación y, sobre todo, en los productos de la canasta básica» y graficó que «esa es la verdadera discusión: Un acuerdo que permita cierta previsibilidad económica donde los salarios no queden atrasados».

Se consiguió un bono de fin de año de 200.000 pesos para los trabajadores y trabajadoras de la zona.

