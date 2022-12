Se aprobó un aumento de tasas del 113% en el 2023

El Ejecutivo municipal ingresó un pedido de aumento de tasas del 161%, buscando elevar el valor del módulo, el multiplicador de la fórmula por la cual se calcula el valor de las tasas municipales. Si aumenta el módulo, sube el valor final que cada contribuyente debe abonar mensualmente.

El valor del módulo propuesto por el Ejecutivo fue de $170, un 161% respecto al actual valor. Pero en el Frente de Todos pese a estar separados los bloques consensuaron un valor del módulo de $120, un valor intermedio que finalmente promediará un 113% de aumento, ya no el 161%. A la par, también consensuaron elevar la base imponible para evitar que los comerciantes chicos y medianos paguen las tres “sobretasas” .

Hay que recordar que los comerciantes no sólo están preocupados por el aumento del valor del 161% sino también por que no se elevaba la base imponible para el cobro de las tres “sobretasas” que se cobran en concepto de Deporte, Salud y Educación.

La base imponible de 10 millones de pesos de facturación bruta anual que define a un comercio como “gran contribuyente” y que lo obligó, este último año, a pagar más de 9 mil pesos mensuales por las tres “sobretasas”.

Este “piso”, o base imponible, no se tocaba desde el 2019; y con una inflación anual del 100% prácticamente todo comercio pasó a ser un “gran contribuyente” y debe abonar estas tres “sobretasas”.

Por su parte, el bloque de Juntos por el Cambio votaba un 60% de aumento de las tasas como pronóstico de la inflación del 2023; y la eliminación de las tres “sobretasas” para los comerciantes.

El tratamiento

Como los ediles no se pusieron de acuerdo al principio de la sesión de ayer, el expediente salió de la Comisión de Legislación e Interpretación con dos despachos, dos propuestas, una de la minoría y otra de la mayoría. Finalmente prevaleció la propuesta del bloque del Frente de Todos.

Lo que primero se votó fue elevar la base imponible de los comerciantes para evitar que los chicos y medianos paguen el Fondo para el Deporte, la Salud y Bromatología y Ciencia y Educación.

Entonces se propuso que aquellos comerciantes cuya facturación bruta no supere los 28 millones de pesos anuales, no paguen las sobretasas. Y se conformó una escalada que comienza a partir de los 28 millones de pesos, con 18 módulos (6480 pesos mensuales por cada sobretasa) y una escala que va en aumento de acuerdo a la facturación bruta anual declarada. La premisa fue, “el que más factura, más paga”.

La categoría más alta es de 2400 millones de pesos de facturación bruta, que pasará a pagar 2200 módulos por cada sobretasa, 264 mil pesos por cada sobretasa.

Por otro lado, se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal, estableciendo una nueva escala para definir a los chicos, medianos y grandes contribuyentes según su facturación que no termina modificando lo financiero de las tasas.

El proyecto fue aprobado con los 11 votos del Frente de Todos acompañado por los otros concejales kirchneristas, en tanto el bloque de Juntos se opuso a este aumento y a que sigan existiendo las tres “sobretasas” municipales.

